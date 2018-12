«No pretenem posar en risc les nostres vides, no ens hem begut l'enteniment». Així s'ha expressat Jordi Sànchez en una conversa amb El Nacional el mateix dia que va començar una vaga de fam indefinida. El diputat de Junts per Catalunya va assegurat que «res està improvisat» i que sap que «no és un joc». Afronta aquesta acció «amb la màxima tranquil·litat» i sabent que «és seriós, que no són focs d'artifici».

Sànchez argumenta que la voluntat és «remoure consciències i cridar l'atenció, posar el focus en una situació injusta». «Des de la presó, l'únic que queda és la vaga de fam, i el moment de fer-ho és ara», va assegurar, sobre la situació de bloqueig del Tribunal Constitucional respecte als seus recursos d'empara.

L'objectiu, continua, és que la gent «tingui consciència del que fa el TC, igual com han vist el que passa al Consell General del Poder Judicial». Segons Sànchez, el bloqueig dels recursos busca que quan es pronunciïn els tribunals internacionals, els presos ja estiguin al carrer, perquè «l'impacte que volen evitar és veure's obligats a obrir les presons».

Després de negar que la vaga de fam sigui una proposta de l'ANC, Sànchez també va insistir que es tracta d'una decisió personal, i que hi ha respecte «absolut» per les posicions de cadascú. «Això no és una secta», va subratllar. En demanar-li si té por, va apuntar que «no és un tema de por», sinó que no va fer mai una acció d'aquest tipus i no sap què s'hi pot trobar.

«Forts i determinats»

Els diputats de JxCat Jordi Sànchez i Jordi Turull afronten «forts i determinats» el segon dia de la vaga de fam que van iniciar ahir a la presó barcelonina de Lledoners i asseguren que el suport rebut els dona les «forces necessàries per seguir» amb la seva protesta.

En sengles missatges en les seves respectives comptes de Twitter, Turull i Sànchez van afirmar, amb les mateixes paraules, que estan «forts i determinats» en el segon dia de la seva vaga de fam, que van iniciar dissabte per denunciar que el Tribunal Constitucional bloqueja els seus recursos i els impedeix acudir a la justícia europea. «El vostre suport ens dona les forces necessàries per seguir», sostenen els dos dirigents, que afegeixen: «Gràcies... mai podrem agrair prou tot el que esteu fent per nosaltres».

Turull acomiada el tuit amb la frase: «el meu cos a la presó, el meu cor a Catalunya», mentre Sànchez opta per la frase «Llum als ulls i força al braç!».

Els dos líders independentistes van finalitzar el seu missatge a Twitter remetent al web que s'ha creat per recollir firmes de suport a la seva iniciativa, que fins a les 14.00 hores d'ahir sumava 161.107 adhesions.

Desenes de persones els van acompanyar la passada nit a la presó de Lledoners per mostrar el seu suport a Sànchez i Turull i aquest migdia un grup d'independentistes també va tallar la Via Laietana de Barcelona en solidaritat amb els dos dirigents en vaga de fam.