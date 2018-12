L'Audiència de Barcelona cita Oriol Pujol per a dilluns per decidir si l'empresona

L'Audiència de Barcelona va citar per a dilluns que ve l'exdiputat de CiU Oriol Pujol a una vista per decidir si l'envia a la presó pel cas de les ITV, com va demanar la Fiscalia després de la seva condemna a dos anys i mig de presó.

L'Audiència va acordar citar per a dilluns que ve a una vista Oriol Pujol, després que la setmana passada donés cinc dies a la defensa de l'expresident del grup parlamentari de CiU i a les altres parts perquè es posicionessin sobre l'informe de la Fiscalia que demana el seu ingrés immediat a la presó en considerar que d'aquesta forma es complirà la «funció reeducadora» de la pena.