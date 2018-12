Quatre ferits en un tiroteig al districte de Nou Barris de Barcelona

Quatre persones van quedar ferides de gravetat, dues d'elles en estat crític, en un tiroteig que es va produir ahir al matí al passeig Urrutia, al districte de Nou Barris de Barcelona, per una venjança entre bandes rivals. Els fets van passar poc després de les 10.20 hores i hi van quedar ferides quatre persones que van ingressar a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona: dues en estat crític, una molt greu i una última greu, segons van informar fonts del centre hospitalari.

En el tiroteig, que segons sembla es va produir en un enfrontament entre clans gitanos, s'hi va veure implicat també un turisme de color granat que va fugir i que va ser interceptat poc després a Sant Adrià de Besòs per agents de la policia local, amb quatre persones a bord. Aquests van ser traslladats a una comissaria dels Mossos d'Esquadra, per tal d'identificar-los per la seva «possible relació» amb el tiroteig, que, segons va indicar el conseller d'Interior, Miquel Buch en roda de premsa, «tot apunta» que obeeix a una «venjança entre diferents bandes o grups».

El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) va desplaçar quatre unitats fins al lloc dels fets, però en arribar allà no va poder atendre els afectats, ja que havien acudit pels seus propis mitjans fins a l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Dos dels ferits per arma de foc en el tiroteig estan en estat crític, mentre que un altre està molt greu i un altre greu, segons van indicar diverses fonts hospitalàries.