Dolera: «S'ha intentat desacreditar al moviment feminista i qüestionar-ne el meu compromís»

La directora i creadora de la sèrie 'Déjate llevar', Leticia Dolera, ha trencat el seu silenci sobre la polèmica després que Aina Clotet lamentés que se l'exclogués del rodatge de la sèrie quan va comunicar el seu embaràs. "S'han dit moltes coses sobre mi, però m'ha dolgut especialment veure com s'usava aquesta situació per intentar desacreditar al moviment feminista, tan necessari en la nostra societat, o per qüestionar el meu compromís de varis anys amb el mateix", ha dit en una carta que ha fet pública. Dolera ha assegurat que s'han pres "moltes decisions feministes" en aquesta sèrie i ha recordat que en aquesta producció hi ha hagut cinc dones embarassades, dos d'elles apareixen a la sèrie.

L'actriu Aina Clotet va lamentar el passat 20 de novembre que se l'exclogués del rodatge del projecte després d'haver comunicat el seu embaràs, al·legant el "cost altíssim" de la pòlissa d'assegurança i per la dificultat de canviar el pla de rodatge, malgrat que Clotet havia ofert sufragar el cost addicional amb el seu salari. "Entenc que una adaptació del rodatge suposava un esforç per tot l'equip però, com que en el sector audiovisual és habitual adaptar-se a tot tipus d'imprevistos, vaig assumir que la producció d'una sèrie marcadament feminista i que planteja la dificultat de ser dona i mare en aquesta societat, consideraria totes les opcions per no excloure'm només per estar embarassada", va reblar en un comunicat.

Dolera ha explicat en una carta publica que ha trigat dues setmanes en escriure aquestes línies perquè es trobava en la recta final del rodatge de la sèrie i perquè "aquests han estat dies durs" per ella i la seva família. Ha lamentat que s'han dit moltes coses sobre ella, però li ha dolgut especialment veure com es feia servir aquesta situació per "intentar desacreditar al moviment feminista, tan necessari en la nostra societat", o per qüestionar el seu compromís de varis anys en el mateix.

Dolera ha recordat que fa gairebé quatre anys va començar a escriure un projecte de sèrie sobre tres dones. A finals de juny van comunicar a Clotet que era seleccionada per un dels papers protagonistes. "Dies després, quan encara no li havíem passat els guions ni havíem fet cap assaig, l'Aina ens va dir que estava embarassada". Dolera ha explicat que va trucar-la per dir-li que, "tot i que veia molt difícil que pogués encarnar el personatge de Cristina estant embarassada de quatre, cinc i sis mesos durant el rodatge", anaven a donar "tots els passos per valorar en profunditat" si podien adaptar-ho a la seva nova situació. "I així ho vam fer durant les dues setmanes següents". L'actriu i directora també ha explicat que en paral·lel el productor li va comunicar el problema que estava tenint amb l'assegurança i la falta de cobertura que això significava quan es tractava d'actrius protagonistes embarassades. "En aquell moment, els tres junts vam parlar de buscar solucions al respecte i fins i tot unir forces per denunciar-ho, ja que no ens semblava i segueix semblant, una discriminació".

Ha lamentat que "la falta d'entesa" durant tot aquest procés i "no haver sabut acompanyar millor l'Aina com ella necessitava, ens hagi portat a aquesta situació de tensió i exposició pública".



Motius



Dolera ha exposat els motius pel quals es va arribar a la conclusió que Aina Clotet no podia encarnar el personatge. Un d'ells és que el personatge, Cristina, pren la pastilla anticonceptiva perquè no es vol quedar embarassada, té diferents escenes de sexe i mostra el seu cos despullat en varies ocasions. "En aquest cas, un embaràs era una cosa totalment oposada al personatge de la Cristina". L'actriu també ha apuntat que l'estil visual i narratiu de la sèrie, càmera en mà, els impedia utilitzar una doble de cos del personatge de Clotet i ha manfiestat que tampoc era possible rodar una sèrie de vuit capítols de 30 minuts fent servir només plans curts.

També ha apuntat que no era possible un pla de rodatge alternatiu, ja que és una sèrie que es roda a 62 localitzacions naturals, amb 94 actrius i actors. A la vegada, ha apuntat que era impossible retardar o avançar el rodatge d'un projecte en marxa.

Dolera ha explicat que és cert que ella interpreta un persona que viu un embaràs durant la sèrie i que va escriure el personatge pensant en ella mateixa i que toca temes que l'afecten directament a nivell emocional. "No hagués estat factible que el fes l'Aina, jo no la veia en aquell personatge i els personatges no són intercanviables de manera tan senzilla". Ha desgranat que des de producció li van oferir un altre personatge amb una aparició curta amb alguns seqüencies, que "va preferir no fer. Cosa que entenc perfectament".



"Error de comunicació"



Dolera ha reconegut que en tot aquest assumpte van cometre "un error de comunicació. Davant el risc de no trobar cap solució perquè l'Aina pogués estar a la sèrie, en paral·lel es va activar un procés de càsting alternatiu. Se li anava a comunicar a ella ràpidament però una tercera persona se'ns va avançar. Va ser una qüestió d'hores. Tant jo com el productor de la sèrie li vam demanar disculpes en el seu moment, per telèfon i en persona". Dolera ha aprofitat per demanar-li disculpes de nou, ara públicament.



"Moltes decisions feministes"



Ha assegurat que s'han pres "moltes decisions feministes" en aquesta sèrie, tant a nivell de contingut com en la composició de l'equip. Ha lamentat però que no en aquest cas "no s'aconseguís una solució ideal per a totes les implicades". En aquest context, ha afirmat que tenen clar que "no es pot discriminar a cap dona per una qüestió de gènere i/o embaràs". Ha recordat que en aquesta producció hi ha hagut cinc dones embarassades, dos d'elles apareixen a la sèrie estant embarassades de cinc i vuit mesos.

Dolera ha dit que es pot veure tot el que ha passat com una "oportunitat per fer una reflexió col·lectiva, constructiva, rigorosa i valent entre professionals del sector sobre como la maternitat afecta a totes les dones de la industria, no només a les actrius", així com obrir un diàleg amb les asseguradores respecte les dificultats d'assegurar actrius embarassades.