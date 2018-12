Militants d'ERC presenten un escrit contra la «deriva del partit»

Un sector de militants d'Esquerra va presentar ahir un manifest crític amb la «deriva del partit» i per l'estratègia de la direcció republicana. En cinc punts i sota el títol Nova Crida Nacional a ERC, reclamen una candidatura «àmplia i unitària» per a les eleccions europees com a proposta per a la unitat independentista, reivindiquen la «vigència de l'1-O i la república proclamada», la mobilització popular i unilateralitat, fixar condicions de negociació «mínimes» com la bilateralitat i convertir el Consell per la República en un «veritable govern a l'exili». Entre els primers signants hi ha l'alcalde de Montblanc, Pep Andreu; el regidor de Girona Martí Terés i l'exdiputat Joan Puig.

Els impulsors de Nova Crida Nacional a ERC, que citen la Crida Nacional a ERC de 1986 per «retornar Esquerra al tremp i a la confiança popular», plantegen d'entrada la unitat independentista amb una planificació «a curt i mitjà termini» en lloc d'acords puntuals. És en aquest sentit que demanen una llista unitària a les europees i una «coordinació clara i contundent» dels diputats del PDeCAT i ERC a Madrid «sense descartar una retirada del diputats com a mesura de pressió». També exigeixen recuperar la unitat d'acció al Parlament per assegurar «una acció de govern que impulsi la implementació de la República» i prioritzar als municipis una «unitat d'acció» per assegurar alcaldies.

També avisen: «No tenir com a objectiu prioritari implementar la República Catalana quan es té la majoria social i parlamentària seria una renúncia inadmissible al mandat democràtic».