Ada Colau, candidata a les primàries per repetir com a alcaldessa de Barcelona

Barcelona en Comú va oficialitzar les candidatures d'Ada Colau i Albert Reyes per a les primàries per a les eleccions municipals de maig de 2019, un procés d'elecció interna que culminarà al març. Barcelona en Comú va explicar que a partir del 10 de desembre els candidats hauran d'«explicar el seu projecte» en reunions amb activistes de la formació i formar els seus equips, que posteriorment hauran de recollir avals «de com a mínim dos espais de participació» interns.

Colau ja havia anunciat hores abans la seva candidatura a les primàries per repetir com a alcaldable dels comuns a les eleccions municipals que se celebraran el 26 de maig de 2019. Va anunciar que formalitza així la seva candidatura per «repetir com a alcaldessa» amb «il·lusió» per aconseguir «un millor resultat i una majoria més àmplia», progressista, d'esquerres i amb «polítiques de canvi valentes». Reyes presenta la seva candidatura per «millorar la sanitat catalana i enfortir la democràcia, la participació, la transparència i els drets socials».