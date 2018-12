JxCat, ERC i Cs pacten la renovació de la CCMA amb Gordillo de president

JxCat, ERC i Ciutadans han acordat avui la nova composició dels alts càrrecs de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, amb Saül Gordillo com a president a proposta d'Esquerra i Eladio Jareño com un dels consellers a proposta de Cs. L'acord s'ha tancat entre aquests tres partits, amb el repartiment de dos consellers per a cadascun (sis en total), però, a part, Ciutadans ha acordat amb el PSC cedir-li un dels llocs.

A resultes d'aquest pacte, a ERC li correspon proposar al president de la Corporació, que serà Saül Gordillo -actual director de Catalunya Ràdio-, i també el nom del director de TV3, encara per determinar.

A JxCat li correspondrà la direcció de Catalunya Ràdio i, de la seva banda, proposa com a consellers de la CCMA els periodistes Miquel Calçada -que va ser candidat de CDC al Senat- i Sílvia Cóppulo, que treballa a la ràdio pública catalana. Ciutadans, de la seva banda, ha proposat com a membre de la CCMA Jareño, excap de premsa d'Alícia Sánchez-Camacho (PP) i que, fins ara, ha ocupat el càrrec director de TVE. Quant al seient cedit al PSC, està previst que l'ocupi l'economista i gestor cultural Xavier Marcé.

Els noms dels sis nous consellers de la CCMA, que seran registrats al Parlament perquè es pugui procedir a la seva votació, compten amb l'aval mínim de tres grups que representen dues terceres parts dels escons, per la qual cosa compleixen els requisits.