L'informàtic que va rebre encàrrec de la ILC està processat per narcotràfic

L'informàtic al qual la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) va adjudicar tres contractes per import de 45.550 euros quan l'organisme era dirigit per l'actual consellera de Cultura, Laura Borràs, està processat per tràfic de drogues i falsificació de moneda, segons informava El Periódico.

L'informàtic Isaías H.C. va ser detingut el 18 de desembre del 2017 acusat de cultivar marihuana a casa seva llogada de Vacarisses, i importar drogues de disseny i bitllets falsos de 50 euros des de l'estranger, motiu pel qual va ser processat al costat d'un soci seu per un jutjat de Manresa.

Mentre Laura Borràs dirigia la ILC, organisme depenent de la Conselleria de Cultura, en els anys 2015, 2016 i 2017 Isaías H. va rebre almenys tres contractes per a treballs digitals al web de la institució que van eludir el concurs públic en ser inferiors als 18.000 euros, el límit legal que en aquella època obligava a la licitació.

La consellera de Cultura de la Generalitat, Laura Borràs, va dir: «La vida privada dels meus col·laboradors no és de la meva incumbència», sobre la seva etapa al capdavant de la ILC. «No faré cap comentari sobre les darreres informacions de caràcter personal amb l'espúria voluntat de semblar culpable per associació», va dir la consellera en una compareixença al Parlament sobre la investigació a un dels seus col·laboradors en aquella etapa per un presumpte narcotràfic i falsificació de bitllets.

Borràs va destacar que tota la feina encarregada a la ILC s'ha fet «amb els estàndards de professionalitat», i va defensar que el col·laborador investigat va rebre aquests encàrrecs per la seva professionalitat, i per tenir la formació i la titulació per fer-ho.