El TC tractarà al primer ple de gener els recursos de Sànchez, Cuixart i Junqueras

El ple del Tribunal Constitucional (TC) tracarà durant el primer ple de gener els recursos presentats per Jordi Sànchez, Jordi Cuixart i Oriol Junqueras sobre la presó provisional. Per tant, es sotmetran al debat dels 12 magistrats quan Sànchez ja farà més d'un mes que fa vaga de fam per denunciar el «bloqueig» del TC. Fonts del tribunal afirmen que els primers escrits –i els més senzills- es sotmetran a estudi abans, concretament al ple de la setmana vinent. Són els presentats per les defenses d'Anna Gabriel, Mireia Boya i Carme Forcadell que qüestionen la competència del Tribunal Suprem per jutjar la causa del procés. A partir d'aquí, les mateixes fonts apunten que s'estudiaran dos o tres recursos en cadascun dels plens i de manera successiva ja sense parar.

El Tribunal Constitucional ha admès a tràmit una trentena de recursos d'empara que afecten drets fonamentals presentats per encausats del procés. Ho ha fet adduïnt que tenen rellevància constitucional perquè plantegen aspectes sobre els quals no hi ha jurisprudència. Els últims que ha admès a tràmit han estat aquesta setmana i són els presentats per Sànchez, Rull i Turull que demanen aplicar la sentència del tribunal d'Estrasburg que condemna Turquia per tenir en presó preventiva un polític kurd.

Per altra banda, diputats de JxCat, ERC, CUP i el parlamentari Joan Josep Nuet (Comuns) participaran avui en una tancada de 24 hores a l'església dels Caputxins de Sarrià, a Barcelona, en suport als presos i alguns d'ells dejunaran en solidaritat amb els empresonats que estan en vaga de fam. La jornada, que començarà avui a les nou del matí i s'allargarà fins divendres a la mateixa hora, se celebrarà a l'església dels Caputxins, un lloc simbòlic de la lluita antifranquista, ja que va acollir una tancada d'universitaris el 1966.

Els sobiranistes han fet coincidir l'acte de protesta amb el 40è aniversari de la Constitució, per així posar en relleu que la Carta Magna serveix, segons el seu parer, per «bloquejar l'exercici de drets col·lectius i individuals fonamentals com el dret a l'autodeterminació» i per «emparar l'extrema dreta franquista i una monarquia que ha renunciat a representar bona part dels ciutadans».

Paral·lelament, Jordi Sànchez, Turull, Rull i Joaquim Forn van criticar que l'Estat hagi de celebrar el 40è aniversari de la Contitució mentre hi ha diversos «presos en vaga de fam». Ho van dir en un comunicat a través de la periodista Pilar Calvo, que ha acceptat exercir com a portaveu dels presos en vaga de fam a petició d'ells mateixos.

«L'Estat espanyol ha de commemorar els 40 anys de la Constitució amb exiliats i amb presos en vaga de fam per l'ús malintencionat que el Constitucional fa de la Constitució», alerten. Calvo els va visitar a la presó i va assegurar que «estan forts, determinats, serens i agraïts».

Per altra banda, Turull va retreure al seu excompany de files a CiU i avui dia diputat de PSC-Units Ramon Espadaler que no l'hagi visitat a la presó i el democratacristià va replicar que sempre ha estat i segueix estant predisposat a anar a veure'l. «Imagini's la relació que teníem. I no ha vingut a veure'm. Després que no vengui valors cristians. Tan gran és el complex que té a sobre que li pot més la política que la humanitat?», va etzibar Turull.

Espadaler li va respondre que és cert que no ha anat a la presó però que «en el seu moment» ja va expressar als familiars que estava «predisposat» a visitar-lo «tant per humanitat com per la relació que hem tingut».