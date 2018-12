Torra a Eslovènia: «L'anticatalanisme dona vots i per això Espanya mai es reformarà per admetre les nostres aspiracions»

El president Quim Torra ha lamentat aquest dijous des d'Eslovènia que "l'anticatalanisme dona vots" i ha assegurat que per aquest motiu Espanya "mai es reformarà" per admetre les aspiracions de Catalunya. Coincidint amb el 40è aniversari de la Constitució espanyola, Torra ha admès que l'Estat no es reformarà mai de forma federal perquè a Espanya "no hi ha una majoria" favorable a aquest canvi. En una conferència des de l'Ajuntament de Ljubljana, Torra ha defensat també la "via eslovena" cap a la independència com "l'única via possible" i ha parlat de "sacrifici", "capacitat d'organització" i "esperança" com algunes de les "lliçons apreses" de l'1-O.

Com ja va fer en un viatge recent a Suïssa, Torra ha fet una nova crida a la "mediació internacional" com a única opció per aconseguir que l'Estat negociï amb Catalunya.

La constitució, ha dit, "va ser una oportunitat perduda" i que en comptes d'esdevenir "una porta" que permetés les aspiracions d'autodeterminació "s'ha convertit en una gàbia, en una presó per la llibertat d'expressió". Torra ha remarcat que només un 17% dels catalans defensen la Carta Magna. "40 anys després tenim presos, exiliats i polítics en vaga de fam", ha lamentat Torra, preguntant al públic quin tipus "de democràcia" és Espanya si permet aquesta situació.