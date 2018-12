Agents de mossos promouen una onada de baixes per sumar-se a la vaga del 12D

Agents dels Mossos d'Esquadra estan impulsant una campanya perquè el nombre més gran possible de companys al·leguin que estan malalts per no anar a treballar durant la vaga de funcionaris del pròxim 12-D a Catalunya, a la qual no poden sumar-se perquè els policies no tenen aquest dret.

Aquesta campanya arriba en un moment en el qual els sindicats dels Mossos d'Esquadra i la plataforma Mossos han advertit de la situació límit en que es troba el cos per la falta d'efectius, el retard per cobrar les pagues pendents i la sobrecàrrega de treball.

Com a forces de seguretat, els Mossos no es poden sumar a cap tipus de vaga, per la qual cosa oficialment no estan autoritzats a participar en la que els sindicats majoritaris han convocat per al pròxim 12 de desembre en el sector de la funció pública de Catalunya.

Davant aquesta situació, un grup d'agents ha impulsat una campanya en la qual, a través de xats no oficials, estan enviant una nota anònima en la qual animen els seus companys a al·legar motius mèdics per no anar a treballar dimecres que ve, 12 de desembre, coincidint amb la vaga de la funció pública a Catalunya.

Es tracta d'una iniciativa semblant a la que van impulsar agents de la Policia de Bèlgica a l'octubre passat, quan més de mil funcionaris no es van presentar a treballar aportant un certificat mèdic, en el marc d'una protesta sobre la falta d'efectius.

En la nota, a la qual ha tingut accés Efe, els impulsors reconeixen que els Mossos d'Esquadra no tenen dret a vaga, si bé indiquen que les últimes onades de fred "són molt perilloses" per a la salut i inviten els agents a fer una "campanya de prevenció" el 12 de desembre, coincidint amb la vaga.

"El dia 12, tots a casa i no agafeu els telèfons, companys", ressalta la nota, en la qual els promotors d'aquesta iniciativa, sense precedents en la policia catalana, mostren el seu total suport a la vaga.

"El virus D-80 ataca amb virulència aquest any. La vacuna no ha estat proporcionada pels responsables de vetllar per la salut dels seus treballadors, és molt probable que aquesta data (el 12-D) un gran nombre de mossos es vegin afectats", adverteix.

Els promotors d'aquesta mesura defensen la seva proposta de vaga encoberta perquè entenen que s'ha arribat a una "situació insostenible", en la que en els últims deu anys no s'ha aplicat cap millora en les seves condicions laborals i encara segueixen pendents de cobrar una paga que els "van robar" el 2012.

En aquest sentit, denuncien que, mentre que per als Mossos el discurs del Govern és que "no hi ha diners", la Generalitat ha acordat invertir 100 milions d'euros extres en la sanitat pública després de la vaga de metges mitjans de novembre.

A més, apunten que els Bombers han pogut millorar les seves condicions laborals mentre que, per contra, la Generalitat es nega a pagar als Mossos el que els deu.

En la nota, els impulsors de la iniciativa alerten que els Mossos d'Esquadra estan afrontant "un dels pitjors moments de la seva història" en quan al reconeixement de l'esforç que els agents fan des de fa anys "en unes condicions laborals molt precàries".

En les últimes setmanes, el col·lectiu Mossos i tots els sindicats dels Mossos d'Esquadra han portat al carrer diverses protestes per denunciar la seva situació, que consideren límit davant la falta d'efectius i de garanties per efectuar la seva feina en condicions.

Mossos i els sindicats de la policia catalana han denunciat en concret la "dilació" del departament d'Interior a l'hora de fer efectius els acords sindicals signats i els deutes pendents amb els seus treballadors.

També han lamentat ser víctimes d'un "espoli sistemàtic" a causa de l'"acarnissada política de retallades" i la "falta de compromís de l'administració" a l'hora de recuperar els drets perduts els últims anys.

Davant aquesta situació, els sindicats i Mossos consideren "urgent" una injecció econòmica per "pal·liar el dèficit d'efectius" existent al cos dels Mossos d'Esquadra, la qual cosa es tradueix, al seu entendre, en una "greu carència de seguretat per a la ciutadania" i en que els agents puguin patir situacions de risc al carrer.

Per mostrar el seu malestar per la seva situació actual, el moviment Mossos i tots els sindicats de la policia catalana han animat als agents a no fer hores extres i a participar en la manifestació convocada a Barcelona durant la vaga del 12 de desembre.

"No tenim reconegut el dret a vaga i les diverses accions realitzades no han estat escoltades. L'immobilisme de la conselleria (d'Interior) s'ha perpetuat i ni tan sols existeix una negociació", sosté un comunicat de Mossos i tots els sindicats.