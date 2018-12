Consellers i diputats de JxC, Esquerra i la CUP fan un dejuni de 24 hores

Tres consellers de la Generalitat i diversos diputats de JxC, ERC i la CUP van iniciar ahir un dejuni de fins a 24 hores en solidaritat amb la vaga de fam dels presos Jordi Sánchez, Jordi Turull, Josep Rull i Joaquim Forn. L'acció, que té lloc al convent del Caputxins de Sarrià, a Barcelona, va començar ahir a les 9 del matí ha d'acabar a les 9 del matí d'avui.

Les conselleres Elsa Artadi i Laurà Borràs, així com el conseller Damià Calvet, són els tres membres del Govern que es van sumar a la iniciativa i van prendre el compromís de fer un dejuni de 24 hores. Entre els diputats hi havia Albert Batet, Eduard Pujol o Francesc de Dalmases pel PDeCAT, Sergi Sabrià, Lluís Salvadó i Ruben Wagensberg per ERC. Pel que fa a la CUP, el diputat Carles Riera preveia fer un dejuni de 12 hores.

Bona part dels diputats i consellers participants han hagut depassar la nit en una de les sales del convent dels Caputxins. La tancada es va organitzar no només en solidaritat amb els polítics presos en vaga de fam sinó també per mostrar el seu rebuig a la Constitució.

L'acció ha estat coordinada pels diputats Toni Morral, de Junts per Catalunya, i Irene Fornós, d'ERC. Morral ha assenyalat que van fer coincidir l'acció amb el dia de la Constitució espanyola per remarcar que «no hi ha res a celebrar i en canvi, moltes a denunciar». La Constitució, va afegir, «retalla drets i llibertats», motiu pel qual també es va decidir concentrar els diputats com a forma de «denúncia».

Morral va recordar, a més, que aquest cap de setmana comencen una sèrie de «dejunis encadenats», convocats per la iniciativa Prou hostatges. El pare Joan Botam va fer l'acollida als diputats i consellers del dejuni.

D'altra banda, ahir es van fer diverses conferències obertes al públic relacionades amb la justícia i la lluita no violenta, en les quals van participar, entre d'altres, els diputats Ruben Wagensberg i Carles Riera, la consellera Elsa Artadi i la consellera Laura Borrà.