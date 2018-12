Desmantellada una xarxa de distribució de bitllets falsos adquirits amb ´bitcoins´

La Policia Nacional, en una operació simultània a tot Europa amb la participació d'Europol, ha detingut divuit persones per la distribució de diners falsos per tot Espanya adquirit a la 'darknet'. La majoria dels detinguts són persones sense antecedents i que de manera eventual compraven diners falsos, que pagaven amb bitcoins, emparats en el suposat anonimat que la Internet fosca els proporcionaria. Els agents han confiscat un total de 15.000 euros falsos en bitllets de 20 i 50.

Aquests arrestos han tingut lloc a Madrid (1), Palència (1), València (1), Les Palmes de Gran Canària (1), Tenerife (1), Barcelona (2), Castelló de la Plana (1), Valladolid ( 2), Sevilla (2), Granada (1), Màlaga (2), Ciudad Real (2) i Balears (1).

Les investigacions es van iniciar a finals de juny d'enguany després de rebre diverses informacions relacionades amb la distribució de diners falsos a Espanya, concretament relacionades amb compradors de diners falsos a través de la 'darknet'.

Aquestes informacions provenien de dues operacions: una duta a terme per les autoritats austríaques després de desmantellar una impremta clandestina des d'on es venien diners falsos per Internet a països de tot el món i una altra realitzada per l'FBI juntament amb Europol contra la 'darknet', on van desmantellar dos importants mercats clandestins que efectuaven transaccions il·lícites d'armes, drogues i diners falsos.

Tota aquesta informació relacionada amb la falsificació de moneda va ser traslladada a la Policia Nacional, i va ser analitzada i tractada per identificar les persones que estaven comprant els diners falsos a Internet de forma anònima.

El 'modus operandi' consistia en la compra de diners falsos en mercats clandestins de la 'darknet', efectuant el pagament mitjançant moneda digital, sent la més habitual el 'bitcoin'. Aquests delinqüents, majoritàriament persones joves amb coneixements d'Internet, s'emparaven en el presumpte anonimat utilitzant diferents sobrenoms i rebien aquests bitllets falsos a Espanya ocults en objectes com revistes, DVD o sabates.