Diversos sindicats dels Mossos demanen la dimissió de Buch i deixar el cos al marge de la política

Diversos sindicats dels Mossos d'Esquadra han demanat aquest divendres la dimissió del conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Buch, després dels altercats en les protestes d'antifeixistes contra les manifestacions de Vox per l'aniversari de la Constitució a Girona i Terrassa.

En un comunicat, Sap-Fepol --sindicat majoritari de la Policia catalana-- ha expressat que estan farts del qüestionament de "cadascuna" de les actuacions dels agents, han demanat la despolitització del cos, ha qualificat d'inadmissibles les pressions per reformar la cúpula d'Interior i ha sol·licitat la dimissió del conseller.

El portaveu de Fepol, Toni Castejón, ha criticat en declaracions a Europa Press que si bé el director general dels Mossos, Andreu Martínez, va defensar l'actuació dels agents als altercats, Buch i el president de la Generalitat, Quim Torra, han assenyalat que s'investigaran les imatges de les càrregues.

Ha considerat que els dubtes de Buch i Torra sobre les càrregues dels Mossos en els altercats "embruten l'actuació policial" i ha recordat que es van produir fets violents amb atacs contra la línia policial.

També ha demanat que tots condemnin els actes violents i ha insistit que els dispositius policials davant les protestes eren correctes.



"Conseller dels CDR"

El SPC també ha demanat en un comunicat la dimissió de Buch, i ha al·legat que "més que un conseller d'Interior sembla que sigui el conseller dels CDR" perquè, segons aquest sindicat, li importa més el que pensi aquest col·lectiu que el que pensin els Mossos i la integritat física dels agents.

"Si a ell no li tremolarà el pols per fer fora els agents de la Brimo, al Sindicat de Policies de Catalunya no ens tremolarà el pols per demanar la seva dimissió, a més, no és la primera vegada que ho fem", ha declarat.

Ha afegit que els Mossos no decideixen quins actes han de protegir i quins no, perquè davant d'"un grup de persones violentes, la Policia ha de restablir l'ordre públic", i ha criticat que Buch no s'hagi preocupat pels agents ferits.

El sindicat Cat dels Mossos ha lamentat en un comunicat que a Buch "no li hagi faltat temps per fer un judici de valor de tot el que va passar" i també ha demanat la seva dimissió.

Ha criticat que amb les seves declaracions contribueix a la "burla" dels Mossos i els efectius antiavalots de la Brimo i Arro, i que el conseller no està a l'altura del càrrec.

El portaveu del sindicat Uspac, Josep Miquel Milagros, ha condemnat la "violència del que haurien de ser concentracions pacífiques", perquè considera que els altercats deterioren la imatge del conjunt de la ciutadania de Catalunya.

En declaracions a Europa Press, ha reafirmat que la línia policial no es pot trencar i que si en l'actuació dels Mossos a Girona va haver-hi agents que no portaven tot l'uniforme era perquè "no esperaven" que els manifestants anessin corrent cap a ells.

"Els agents estaven en formació de descans fent la línia policial", ha detallat, i ha criticat que va haver-hi manifestants que van llançar les tanques de separació contra els Mossos antiavalots i els van ferir, per la qual cosa ha demanat que la Generalitat acudeixi com a acusació particular contra els manifestants que van agredir els agents i deixin els Mossos fora del debat polític.