Dos morts en accidentar-se una avioneta a Badia del Vallès

Dues persones ha mort aquest divendres a Badia del Vallès en estavellar-se una avioneta sobre un edifici. El sinistre s'ha produït poc abans que l'aparell es dispoés a aterrar a l'Aeroport de Sabadell procedent de la Cerdanya. Segons han informat Protecció Civil i Bombers de la Generalitat, l'accident s'ha produït a un quart de sis de la tarda. Tot i que als baixos de l'edifici hi ha una gasolinera, l'impacte no ha causat cap explosió ni incendi Com a conseqüència de l'accident, Protecció Civil ha activat l'alerta del pla Aerocat.Un camió dels Bombers de la Generalitat ha situat l'escala a la cua de l'avioneta per subjectar-la isituat a l'Avinguda Cantàbric, on als baixos hi ha la benzinera. Segons els Bombers, l'estructura de l'edifici no ha quedat afectada.Una testimoni dels fets, Sílvia, ha explicat que es trobava a la benzinera netejant el seu vehicle quanEls Mossos d'Esquadra han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Mentrestant, l'Aeroport de Sabadell ha activat la Fase d'Emergència General i ha habilitat la Sala de crisi en cas que sigui necessària.