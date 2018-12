El govern espanyol evita criticar els Mossos per les càrregues

El govern espanyol es posa de perfil després de les càrregues dels Mossos d'Esquadra el dijous a Girona i Terrassa contra membres dels CDR que van acabar amb una vintena de ferits i dos detinguts. La portaveu de l'executiu de Pedro Sánchez, Isabel Celáa, ha evitat entrar en la polèmica sobre si l'actuació va ser desproporcionada o no i s'ha limitat a condemnar qualsevol "manifestació o concentració violenta". Sobre si cal revisar els protocols, ha dit que això ho hauran de decidir "les autoritats competents".

En canvi, les càrregues del dijous sí han portat conseqüències polítiques dins del Govern. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha dit que "no li tremolarà el pols" per expulsar mossos de la Brimo si hi va haver "extralimitacions" i el president, Quim Torra, li ha demanat que posi ordre abans de dimarts. Tots dos es reuniran diumenge per revisar "a fons" els protocols d'actuació dels Mossos.