L´Aquarius atura les seves operacions de rescat al Mediterrani després "d´atacs constants"

Les ONGs SOS Mediterranee i Metges sense Fronteres han denunciat que s'han vist "forçades" a aturar les operacions del vaixell de salvament Aquarius. "Després d'atacs constants a l'Aquarius, aquesta decisió ha sigut necessària per permetre un retorn ràpid i sostenible de la missió de recerca i rescat al Mediterrani central", afirma el comunicat emès dijous a la nit per SOS Mediterranee. Malgrat retirar l'embarcació que ha salvat unes 30.000 persones en gairebé tres anys, l'ONG ha assegurat que "continua compromesa" amb la missió de salvament i que "s'està preparant" per reprendre les operacions de rescat "a principis del 2019". Itàlia va immobilitzar l'Aquarius a finals de novembre per decisió de les autoritats judicials.

"Posar fi a les operacions del vaixell Aquarius ha sigut una decisió extremadament difícil, però que permetrà als nostres equips reprendre el treball de recerca i rescat al més aviat possible", ha dit Frédéric Penard, responsable d'operacions de l'ONG.

El president de l'organització, David Noguera, diu que la retirada del buc és "el resultat de la campanya del govern italià, amb el suport d'estats de la UE, per deslegitimar, desacreditar i obstaculitzar les operacions de recerca i rescat". En aquest sentit, ha criticat que la Unió vulneri drets fonamentals i contradigui les seves intencions del 2014.

La retirada "portarà més patiment i morts", ha conclòs, recordant que aquest 2018 han mort més de 1.300 persones al Mediterrani central i 14.000 han estat retornades a Líbia. Segons Noguera, a més, la seva retirada farà que no hi hagi "testimonis" d'aquesta tragèdia.



La polèmica

Itàlia i Malta es van negar aquest estiu a obrir els seus ports als 141 immigrants que anaven a bord del vaixell Aquarius, generant una forta polèmica a Europa sobre l'obligació dels estats a permetre el desembarcament en casos humanitaris. Finalment, l'Estat espanyol es va oferir voluntari per rebre l'embarcació.