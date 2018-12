Òmnium Cultural denuncia un altre atac contra la seva seu de Barcelona

Òmnium Cultural va denunciar ahir que havia patit un atac contra la seva seu de Barcelona, situada al carrer Diputació. Els van trencar el cartell identificatiu de l'entitat que hi ha a la porta de la façana i es van enfilar al balcó per arrencar un dels murals amb la imatge de la campanya Crida per la Democràcia.

Aquest és el segon atac que rep la seu d'Òmnium en pocs dies, ja que el mateix local va rebre pintades el 26 de novembre. A més, ahir també vam aparèixer pintades contra la seu d'Òmnium Cultural a Lleida.