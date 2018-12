Torra exigeix canvis a Interior abans de dimarts

Quim Torra vol acabar amb els problemes de la policia catalana davant les crítiques per les últimes actuacions dels Mossos en els enfrontaments amb els manifestants. Per aquest motiu, el president de la Generalitat ha admès davant els periodistes durant el seu viatge a Eslovènia que ha donat quatre dies al conseller d'Interior, Miquel Buch, per fer canvis a la seva conselleria.

Torra ha donat aquest ultimàtum, que en cas de no portar-se a terme, serà ell mateix qui faci els canvis que cregui oportuns. El conseller Buch ha assegurat aquest matí en una entrevista radiofònica que "no li tremolarà el pols per fer fora agents de la BRIMO".