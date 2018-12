Tres pitbulls ataquen una dona i maten un dels seus dos gossos a Tarragona

Una dona i els seus dos gossos van ser atacats dimarts per tres pitbulls a la Selva del Camp, segons ha avançat el 'Diari de Tarragona'. A causa de les mossegades, una de les mascotes de la dona, de raça petita, va morir. La víctima estava passejant per uns camins del municipi amb els seus dos gossos quan tres pitbulls van sortir d'una finca i van atacar-los, mentre ella els intentava protegir. La dona va patir mossegades als braços i a les cames, a més de contusions. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències pels fets.

No és la primera vegada que gossos d'aquesta raça, que la Generalitat considera com a potencialment perillosa, ataquen persones o altres animals. Per exemple, un jutjat gironí va tractar fa uns mesos el cas de dos pitbulls que van atacar i malferir un home a Llagostera. En aquest cas, el jutjat va absoldre la propietària de la parcel·la on vivien els gossos. La sentència sosté que no es pot concloure si la finca tenia les mesures de seguretat adients per tenir-hi gossos perillosos, que era l'eix sobre el qual es recolzava l'acusació penal. A banda de la via penal, el cas derivarà en un altre de civil, perquè l'afectat ja va avançar que demanaria una indemnització per les lesions que li van provocar els dos pit bull.