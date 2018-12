La DGAIA i Interior treballen per crear un espai per identificar MENA

La DGAIA i el Departament d'Interior treballen per crear un espai que posi fi a la problemàtica dels menors estrangers no acompanyats que passen nits a la comissaria a l'espera d'una plaça en un centre i evitar que l'estiu vinent es repeteixin. Ho va explicar la secretària d'Infància, Adolescència i Joventut, Georgina Oliva, en una entrevista a l'ACN, on va detallar que cal trobar «l'encaix» i valorar si cal «revisar els procediments». Per Oliva, des de la DGAIA sempre s'ha defensat un projecte que combini la identificació i ressenya dels joves, que és necessària, i l'atenció sanitària i acompanyament emocional i educatiu fins que se'l derivi al sistema de protecció.



El precedent

De fet, la DGAIA i l'Ajuntament de Barcelona ja havien projectat un centre proper a la Ciutat de la Justícia, quan la Fiscalia de Menors feina l'atenció als menors immigrants, però finalment no va tirar endavant. Amb la gran arribada de menors aquests darrers mesos, les comissaries han assumit aquesta funció i han vist la necessitat de deixar dormir els joves a les seves dependències, com a mínim la primera nit. Oliva explica que el problema no s'ha pogut solucionar encara, tot i la petita davallada d'arribades amb el fred, perquè encara arriben entre 15 i 20 infants cada dia, a qualsevol moment del dia. Sovint, les arribades a la matinada compliquen encara més la situació. Per això, defensa que cal «inventiva i ser innovadors» per tirar endavant possibles respostes.

Per això, des de la DGAIA es planteja un espai on la policia pugui fer la identificació dels menors i la seva ressenya, i al mateix temps, donar-los una bona atenció mèdica, i acompanyament fins al moment de disposar d'una plaça d'emergència. Per Oliva, l'important és poder garantir el respecte als drets de l'infant, atenent les seves necessitats en el moment de la identificació.