Dos morts a Badia en estavellar-se una avioneta contra una gasolinera

Dues persones van morir ahir a la tarda en estavellar-se l'avioneta en la qual viatjaven sobre el sostre d'una gasolinera de Badia del Vallès (Vallès Occidental) quan es disposaven a aterrar a l'aeroport de Sabadell, del qual s'havia enlairat ahir al matí.

Segons van informar fonts dels serveis d'emergències, el sinistre va tenir lloc a les 17.15 hores de la tarda, quan l'avioneta va caure sobre el sostre d'un edifici de diverses plantes situat a la gasolinera, la qual cosa va provocar la mort dels seus dos tripulants.

L'avioneta es va incrustar en el sostre de l'edifici, però no va provocar danys en la seva estructura ni cap tipus d'explosió, encara que va ser precís mobilitzar una grua per extreure l'aparell donada la inestabilitat que presentava.

Investigació oberta

Amb base a l'aeroport de Sabadell, l'avioneta accidentada s'havia enlairat ahir al matí en direcció a la comarca pirinenca de la Cerdanya i quan va patir el sinistre es disposava a tornar de nou a l'aeròdrom.

Arran de l'accident, l'aeroport de Sabadell va activar la fase d'emergències general i va activar la sala de crisi davant emergències.

De la seva banda, els Mossos d'Esquadra van obrir una investigació per aclarir les causes de l'accident i es van desplaçar a la gasolinera de Badia del Vallès, així com l'aeròdrom de Sabadell, amb la finalitat de recollir indicis que permetin aclarir en quines circumstàncies l'avioneta ha perdut altura fins a acabar estavellant-se.

En la gestió de l'accident d'avioneta van intervir set dotacions dels Bombers de la Generalitat, tres dotacions del Sistema d'Emergències Mèdiques i quatre dels Mossos d'Esquadra, a més d'agents de les policies locals de Sabadell i Badia del Vallès. Els Bombers van activar una grua davant la inestabilitat de l'aparell, que estava a la teulada on es va estavellar.