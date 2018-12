La Generalitat planteja rebaixar un 30% les taxes universitàries en tres anys

El Govern planteja la reducció del 30% de les taxes universitàries en tres anys. El secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, ha explicat que l'impacte d'aquesta rebaixa està quantificada amb 60 milions d'euros i que es vol tirar endavant en tres fases de 20 milions d'euros cadascuna per compensar les universitats. Aquesta injecció de recursos es traduiria en la incorporació de beques salaris per millorar l'equitat d'accés a la universitat i en la reducció dels preus dels màsters. Paral·lelament, les universitats també disposaran de 15 milions d'euros addicionals en un programa per a la captació de talent jove que ha de permetre contractar entre 500 i 700 investigadors predoctorals i postdoctorals.

La rebaixa de taxes doncs, començarà a ser efectiva a partir del curs vinent si la proposta de la Secretaria d'Universitats i Recerca s'accepta al Consell Interuniversitari de Catalunya i tiren endavant els nous pressupostos. Segons el secretari, la moció del Parlament reclama aquesta rebaixa de manera genèrica per fer el sistema més equitatiu, i per això, es planteja fer ''èmfasi'' als extrems del sistema, és a dir, els ciutadans que no arriben a entrar a la universitat i els preus dels màsters. Per això justifica la inclusió del concepte de beques salari, que pròpiament no implica una rebaixa de preus públics però si que millora l'equitat del sistema perquè s'incrementen els recursos. Grau no pot assegurar que hi hagi estudiants que no entrin a la universitat per qüestions econòmiques però reconeix que el perfil d'universitari no representa totes les capes socials.

El projecte d'aquestes beques salari s'ha de definir, però tal com ha explicat Grau, es tindran en compte les experiències prèvies a altres comunitats autònomes que ja en tenen o universitats concretes, com la Universitat de Girona, que ha engegat programes en aquesta línia. Per Grau és important ''harmonitzar'' les experiències que ja estan en funcionament i no multiplicar els programes. Aquesta rebaixa de preus hauria de ser efectiva pel curs vinent, i la decisió ''operativa'' s'hauria de prendre abans que s'elabori el decret de preus del curs vinent.

ACN

15 milions d'euros per a joves investigadors

Les universitats veuran compensada la disminució d'ingressos que resulti d'aquest acord final i al pressupost global, s'hi haurà de sumar el 7% addicional pensat per fer front als increments salarials ja pactats. A banda, Universitats està preparant un nou ''tronc de finançament basal de la recerca'' que amb 15 milions d'euros hauria de permetre als departaments universitaris que fan investigació, contractar entre 500 i 700 nous joves predoctorals o postdoctorals.

Grau ha concretat que cal treballar per a la ''retenció i atracció de talent jove'' a partir d'aquestes dues figues i que per aquest motiu, s'ha d'aportar recursos a les universitats que a la vegada pot ''alliberar-ne'' d' altres i, per tant, que les universitats puguin activar altres polítiques de contractació. En aquest sentit, fa especial esment al problema dels professors associats. Tot i admetre que no depèn de la Secretaria, Grau reconeix el conflicte i admet que a l'administració no li pertoca solucionar-ho sinó posar ''recursos''.

Aquesta injecció de pressupost es completarà també amb una ''acció de reforç'' als centres que tenen una posició més destacada en el panorama investigador català. Aquestes seran les partides que incrementaran pressupost l'any vinent. Grau admet que les inversions seran l'assignatura pendent del sistema però considera que s'ha de prioritzar l'equitat, l'envelliment i la precarització del sistema.



Nou sistema de finançament i Pacte Nacional per la Societat del Coneixement

Pel que fa al repartiment del finançament, Grau preveu fer una revisió del model el 2020. Considera que en anys de contenció no és pot avaluar aquest sistema i per això, demana esperar dos anys amb increments per poder buscar la manera de simplificar-lo i donar-hi estabilitat. Els criteris que es podran fer servir en un futur es debatran en el marc del Pacte Nacional per a la Societat del Coneixement que es presentarà properament. El projecte és l'evolució del que havia de ser el Pacte Nacional per a la Universitat, que n'ha quedat subsumit, per poder incloure i implicar més agents i valorar el sistema en funció de les necessitats del país a partir de les universitats, la recerca i la innovació, com a eixos que busquen ''la riquesa'' del país. De moment, el Pacte s'està treballant com a acord de Govern i veurà la llum les properes setmanes.