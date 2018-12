Multen amb mil euros el jove que anava per la Diagonal amb un patinet elèctric

La Guàrdia Urbana de Barcelona va multar amb 1.000 euros el conductor del patinet elèctric que va circular a gran velocitat per l'avinguda Diagonal de Barcelona amb una passatgera.

Els 1.000 euros corresponen a dues infraccions greus de la normativa de circulació d'aquests vehicles: una per circular amb dues persones sobre el patinet i una altra per fer-ho per la calçada, van detallar diverses fonts municipals ahir. Les mateixes fonts van assenyalar que el jove no va poder ser multat per excés de velocitat perquè no es va poder certificar la seva existència «per mitjans propis de la Guàrdia Urbana», encara que un taxista que circulava a més de 60 quilòmetres per hora i que també va ser identificat els va gravar i circulaven a una velocitat lleugerament inferior.



Un total de 3.000 sancions

Paral·lelament, la Guàrdia Urbana de Barcelona ha imposat en el que va d'any 3.000 multes a usuaris de patinets elèctrics, principalment particulars, però també empreses, per cometre infraccions com circular per la vorera, parlant amb el mòbil o amb excés de velocitat.