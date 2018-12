Puigdemont demana a l´independentisme unitat al voltant Consell per República

Carles Puigdemont ha demanat avui a les forces polítiques independentistes unir-se al voltant al Consell per la República durant la presentació a Brussel·les d'aquest òrgan, que busca internacionalitzar la causa sobiranista i avançar cap a una república catalana "de fet".

"Demanem una sola cosa als quals fan política: els demanem unitat", ha dit Puigdemont durant l'acte de presentació celebrat al teatre flamenc KVS de la capital belga, en el que també ha participat el president de la Generalitat, Quim Torra.

L'expresident català ha considerat que hi ha un "clam d'unitat que recorre Catalunya" i que ha de ser escoltat ja que d'una altra manera es perdria "tot el aconseguit fins ara" pel sobiranisme, "que és molt".

"El Consell per la República dóna un espai per conjugar aquesta diversitat estratègica, una espai divers, el més divers possible, el més plural possible, perquè la pluralitat també és imprescindible", ha afirmat.

Puigdemont ha insistit també en què aquesta organització, constituïda jurídicament a Bèlgica, permetrà a més ser "més lliures" respecte a l'aplicació de l'article 155 de la Constitució i eliminarà "límits" al seu "camp d'actuació", però dins del marc de l'Estat de Dret "europeu".

"En un context en què les altres institucions estan en llibertat vigilada (...) amb restriccions financeres i competencials, el Consell per la República pot fer allo que les nostres institucions no poden fer", ha dit.

"El Consell per la República anirà allà on no poden arribar les institucions", ha afirmat Puigdemont, que ha estat rebut al crit de "president".

Registre ciutadà amb més de 40.000 inscrits i una assemblea ciutadana de 150 membres

L'esdeveniment ha servit a més per presentar els pròxims passos d'aquesta organització, que va començar a caminar el 30 d'octubre amb una presentació al Palau de la Generalitat i l'obertura d'un "registre ciutadà" que ja té més de 40.000 inscrits.

Els inscrits podran participar en l'elecció d'una "assemblea ciutadana" que tindrà entre 100 i 150 membres en una votació que es convocarà en un termini mínim de sis mesos i màxim d'un any o quan el registre arribi al milió de persones.

L'assemblea estarà formada amb una part de parlamentaris, alcaldes i regidors catalans, i s'encarregarà d'elegir al president del Consell, l'òrgan executiu.

Mentre se celebra aquesta elecció, el Consell estarà presidit temporalment per Puigdemont i del mateix formaran part els exconsellers fugits - en l'esdeveniment han participat Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluis Puig- i altres persones que pugui nomenar el president.



"No serà retòrica ni simbolisme, ... també serà acció"

"El Consell per la República no serà retòrica, no serà simbolisme, no serà ni tan sols una representació (...) serà també acció", ha dit Comín, qui ha explicat que la seva actuació es dirigirà a preparar les "estructures de la república" i el reconeixement internacional futur de la mateixa, entre d'altres tasques. Va anunciar que el Consell per la República demanarà a la UE que suspengui com a sòcia a Espanya perquè no compleix els requisits per ser membre. Ho faran a través d'una Iniciativa Ciutadana Europea perquè Brussel·les activi l'article 7 del Tractat de la UE contra Espanya i "suspengui" els drets de l'estat espanyol dins la Unió Europea. L'objectiu és clar, va dir l'exconsellera també fugada Clara Ponsatí: aconseguir que Catalunya sigui reconegut com un Estat més al llarg i ample del món. "El Consell tanca el capítol de l'autonomia. Avui li diem al món que els catalans ens vam començar a organitzar al marge de les lleis espanyoles ", va avisar

En la mateixa línia, Ponsatí ha afirmat que la constitució d'aquest òrgan és un "pas capital" i ha considerat que "tanca el capítol de l'autonomia", en no estar sotmès a la Constitució.

De la seva banda, el president de la Generalitat, Quim Torra, en un discurs més breu que el de Puigdemont, ha cridat a "fer efectiva" l'autodeterminació que els ciutadans van recolzar l'1 d'octubre i ha carregat contra la "repressió" que segons el seu parer exerceix l'Estat espanyol a Catalunya.

Torra mantindrà aquesta tarda una reunió a porta tancada amb la cap de la delegació de Catalunya a Brussel·les, Meritxell Serret.



Prop d'un miler d'assistents

A l'esdeveniment han assistit, en dues sessions, prop d'un miler de persones, que han vestit la sala amb "estelades" i han demanat "llibertat per als presos polítics", "independència" i "república".

També ho han presenciat el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, i els consellers Jordi Puignerò, Josep Bargalló, Damià Calvet i Laura Borràs, així com representants d'ERC i JxCat, però no de la CUP que considera el Consell sol "simbòlic".

Canten Llach i Valtonyc

En l'esdeveniment han cantat Lluís Llach i el raper Valtonyc, que és a Bèlgica per no complir una condemna dictada per la justícia espanyola, i s'ha llegit també una carta enviada des de la presó per l'expresidenta del parlament català Carme Forcadell.

Aquesta tarda se celebra a més un festival de música organitzat pel sobiranisme per commemorar l'aniversari de la manifestació del 7 de desembre de 2007, que va congregar a Brussel·les unes 45.000 persones per demanar la llibertat dels polítics independentistes a la presó.

En el mateix tocaran una quinzena de músics i hi haurà també una exposició de fotos per recordar la mobilització.