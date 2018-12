Torra i Puigdemont presenten aquest dissabte el Consell per la República a Brussel·les

El president de la Generalitat, Quim Torra, i el seu antecessor, Carles Puigdemont, presenten aquest dissabte a Brussel·les el Consell per la República, que van activar el 30 d'octubre després d'un acte solemne al Palau de la Generalitat.

L'acte, al Teatre Reial Flamenc de Brussel·les, comptarà amb el vicepresident, Pere Aragonès; els consellers Jordi Puigneró, Josep Bargalló, Damià Calvet i Laura Borràs, i els exconsellers Toni Comín, Lluís Puig i Clara Ponsatí.

També es preveu la presència de membres de l'ANC, Òmnium, AMI i l'ACM, i ERC ha anunciat aquest divendres que en representació del seu partit acudiran a Bèlgica diversos diputats al Parlament, alcaldes i senadors.

En la presentació d'octubre, Puigdemont va anunciar l'obertura d'un registre ciutadà -que suma prop de 40.000 adhesions- i va subratllar el fet que el Consell tingui seu a Bèlgica per esquivar l'acció de l'Estat, com una nova intervenció de la Generalitat: "A nosaltres no ens poden aplicar cap 155".

En aquest mateix acte, Aragonès ha assegurat que el Consell per la República es configura com a entitat privada amb "independència" respecte al Govern de la Generalitat.

Poc després, Puigdemont va assegurar que el Consell per la República s'activaria quan compti amb un milió d'inscrits i que tindrà 100 membres: 25% dels membres seran diputats del Parlament, un altre 25% provindran de l'àmbit municipal, un altre 25% de les entitats socials i el 25% restant seran "ciutadans de tot el món".



L'AGENDA DE TORRA

La visita de Torra a Bèlgica començarà a les 09.45 hores amb una reunió amb l'exconsellera d'Agricultura i actual delegada del Govern a Brussel·les, Meritxell Serret, i a les 10.30 es traslladarà al Teatre Reial Flamenc de la capital belga, on es presentarà el Consell per la República.

A la tarda, Torra, Puigdemont, consellers i exconsellers tenen previst anar al Festival City Zen, un concert de 12 hores de música organitzat des del sobiranisme coincidint amb el 70 aniversari de la Declaració dels Drets Humans de l'ONU.