Un alemany esgrimeix el cas Puigdemont per evitar que Espanya l'extraditi

El ciutadà alemany Jean François Baron Von Sass, reclamat pel Tribunal de Saarbrücken (Alemanya) per un presumpte delicte sobre acords restrictius de la competència, ha esgrimit el cas Puigdemont per evitar que Espanya ho extraditi sobre la base de l'euroordre que pesa sobre ell, segons van explicar fonts jurídiques a Europa Press.

Baron Von Sass es va oposar, a través dels seus advocats, al fet que es faci efectiva la petició en produir-se «circumstàncies absolutament idèntiques» a la denegació de l'entrega de l'expresident català Carles Puigdemont pel Tribunal de Schleswig-Holstein (Alemanya) pel presumpte delicte de rebel·lió.

En concret, argumenta en un recurs d'apel·lació presentat davant l'Audiència Nacional i recollit per Europa press, que el delicte de licitació en concursos privats que li atribueixen, «en absolut està recollit en la legislació penal espanyola».



No procedeix admissió d'entrega

Així, defensa que no procedeix l'admissió de l'entrega sol·licitada per la justícia alemanya, al no formar part aquest tipus delictiu de la llista prevista en la normativa de l'ordre europea i no existir un tipus «idèntic en la legislació espanyola», i segons fonts consultades, en l'àmbit penal no es pot fer una interpretació extensiva dels delictes. Esgrimeix que s'està produint una «infracció del principi de reciprocitat» de l'article 13.3 de la Constitució, ja que Alemanya va rebutjar l'entrega de Puigdemont tal com reclamava el Tribunal Suprem per la causa pel procés sobiranista. En el seu escrit, la defensa de Von Sass observa «l'existència clara i determinant» d'infracció de caràcter processal en l'execució de l'ordre europea, que incideix en drets fonamentals emparats per la Constitució sobre drets humans, i sol·licita que revoquin l'autorització d'entrega de l'Audiència Nacional.



Fiscalia de Saarbrücken

La Fiscalia de Saarbrücken va emetre una Ordre europea de detenció i entrega (OEDE) el 23 de juliol per enjudiciar a Baron Von Sass, gerent de la companyia Saar-Ingeniurbau GmBH (SIB), per presumptament haver accedit a informació privilegiada i concertar-se amb altres empreses per interferir en l'adjudicació de contractes del seu principal client, la constructora Dillinger Hutte.