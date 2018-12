Els CDRs tallen l'AP-7 a Tarragona i reclamen la dimissió del conseller Buch

Membres dels CDRs van iniciar ahir un tall a l'autopista AP-7 a l'altura de l'Ampolla. Des de les set del matí d'ahir van decidir en assemblea mantenir el tall de carretera de forma indefinida. Els manifestants també van fer una crida a què es repeteixin les protestes a altres punts de Catalunya perquè «l'espurna» iniciada a les Terres de l'Ebre es faci extensiva.

L'acció es duu a terme per reclamar l'alliberament dels presos i per la implementació de la república, però també per reclamar la dimissió del conseller d'Interior, Miquel Buch, arran de les càrregues d'aquesta setmana a Girona i Terrassa per les protestes antifeixistes.

Durant el tall es van viure moments de tensió entre un grup dels CDRs i els conductors aturats. Entre ells, un autobús de l'equip de futbol del Vila-real que havia de jugar un partit benèfic pel càncer i que agents dels Mossos d'Esquadra van demanar al col·lectiu que deixessin avançar. Un camió de mercaderies perilloses es va saltar els controls dels Mossos d'Esquadra i va circular fins a pocs metres del punt on els membres dels CDRs van tallar l'AP-7 amb pneumàtics i branques d'arbres. De fet, les barreres de seguretat situades a la calçada en sentit sud van impedir que el vehicle pesant seguís circulant i se saltés el tall. El camió es va quedar atrapat i els manifestants, ubicats a l'altre costat de la via, el van fer recular. Segons fonts de la policia catalana, es tracta d'una infracció viària i van demanar al camioner que fes marxa enrere i circulés per una via alternativa. Abans d'aquest incident, que no va provocar ni danys ni ferits, es van viure moments de tensió entre els manifestants i els conductors aturats. Ambdós grups es van escridassar i es van fer retrets mentre uns i altres retiraven i posaven branques d'arbres per tal de delimitar amb una barrera l'àrea de protesta.



Crítiques als Mossos per inacció

Davant d'això, els manifestants van criticar la inacció dels Mossos davant aquests moments crispació. «No han fet la seva feina, hem evacuat les situacions d'emergència com una dona embarassada o un home que havien d'operar al seu pare i hem obert camí a l'ambulància i els bombers», va dir un dels membres de l'acció. «Ens han agredit i no han fet res, sembla que estiguin buscant que ens barallem entre nosaltres», va afegir l'individu. Paral·lelament, camioners i conductors aturats des de les set del matí van mostrar el seu rebuig a la protesta. Entre els vehicles hi havia un autobús del Vila-real Club de Futbol on hi anaven una quarantena de nens d'entre 10 i 12 anys. L'equip havia de participar en un torneig per la Marató contra el càncer de TV3 i disputar un partit contra el Barça i l'Espanyol. Finalment, després de més de quatre hores d'espera, l'autocar va girar i va poder circular. Malgrat això, els pares i mares d'aquest equip van mostrar reiteradament l'enuig contra la protesta dels CDRs. Aquests van mantenir la protesta activa. Els manifestants van rebre provisions, ampolles d'aigua i menjar, per passar les pròximes hores a l'autopista. A més, van llançar un missatge perquè la mobilització s'ampliï a altres indrets del territori. De fet, les cues quilomètriques de primera hora es van reduir, ja que la majoria de vehicles aturats van poder continuar la seva marxa per la nacional. A l'hora de tancar aquesta edició, els CDRs havien aconseguit mantes i sacs per passar la nit a la carretera, en una protesta que van decidir mantenir de forma indefinida. Els activistes, vestits en alguns casos amb armilles grogues com els que simbolitzen les protestes a França, van pintar a la calçada de l'autopista lemes com «El poble mana, el Govern obeeix».