Els CDR es comencen a retirar dels peatges on han aixecat barreres

L'acció coordinada dels CDR per aixecar barreres de peatges en diversos punts de Catalunya durant l'operació tornada del pont de la Puríssima s'ha començat a dissoldre al voltant de dos quarts de nou del vespre d'aquest diumenge.

La situació està normalitzada a l'AP-7 a Girona Sud, a Martorell i a l'Hospitalet de l'Infant i a l'AP-2 a Soses i a les Borges Blanques després de la retirada dels grups de manifestants independentistes.

Cap a les nou del vespre el compte oficial de Twitter de CDR Catalunya ha donat per acabada l'acció, que també s'ha reproduït en punts de la C-16 a Manresa. En un missatge, el col·lectiu independentista "ha tornat a demostrar que estan preparats per acabar amb el Règim del 78 i els seus poders fàctics". L'acció arriba després que un grup d'independentistes tallessin l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla durant més de quinze hores aquest dissabte.

A Martorell és on s'ha concentrat la protesta més nombrosa. En aquest tram, uns centenars de persones amb banderes estelades han deixat passar els cotxes sense pagar mentre cridaven consignes com '1 d'octubre, ni oblit ni perdó' i crits de suport a l'Adrià Carrasco, el membre del CDR d'Espluges, "exiliat" a Brussel·les. Algunes persones s'avançaven a la concentració per indicar als conductors: "Avui és gratis", en referència al peatge. A més de desmuntar algunes barreres, els CDR han col·locat adhesius amb la frase 'República en construcció' a les màquines per efectuar el pagament.

Una actuació que s'ha repetit de forma molt similar a Girona, on una seixantena de persones a més d'aixecar barreres han precintat les màquines perquè la gent no pagués. Als voltants del peatge de la sortida sud de la capital gironina també hi havia cinc furgons i dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, que no han actuat.

La primera actuació de totes s'ha registrat a l'AP-7 a l'altura de l'Hospitalet de l'Infant. Un centenar de persones amb la cara tapada, armilles grogues i estelades s'han mobilitzat en aquest tram. Molts conductors que han passat per aquest punt han saludat els membres dels CDR en senyal de suport, tot i que alguns, pocs, ha cridat visques a Espanya. Tres cotxes patrulla i dues furgonetes de la policia catalana s'han desplaçat fins aquest peatge però han acabat marxant.

D'altra banda, a les Borges Blanques una quarantena de persones s'han mobilitzat per deixar passar sense efectuar cap mena de pagament els vehicles que circulaven per aquest tram de l'AP-2. Pel que fa a la presència policial, una parella de Mossos ha fet acte de presència però han marxat pocs minuts després de les set del vespre.