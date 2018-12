Mas diu que «no és funció dels polítics» demanar als CDRs que apretin

? L'expresident de la Generalitat Artur Mas va assegurar ahir que no és funció dels polítics dir als CDRs «si han de prémer o no». En una entrevista al programa «El suplement de Catalunya Ràdio», Mas va defensar l'existència dels comitès però va admetre que en el seu cas no hauria fet la crida per donar ànims que va fer el president de la Generalitat, Quim Torra. Amb tot, va enviar una reflexió als CDRs i els va recordar que al sobiranisme «no li convé una polèmica damunt dels Mossos».