Pluja de crítiques a Torra per apel·lar a via eslovena per la independència

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha rebut una pluja de crítiques per apel·lar a la via eslovena per a la independència de Catalunya i ha estat qualificat per això d'"il·luminat", "irresponsable" o "perill públic" per dirigents de diverses formacions polítiques.

"Els catalans hem perdut la por. No ens fan por. No hi ha marxa enrere al camí a la llibertat. Els eslovens van decidir seguir endavant amb totes les conseqüències. Fem com ells i estiguem disposats a tot per viure lliures", va dir Torra ahir a Brussel·les en la presentació del Consell per la República.

Aquestes declaracions han estat molt criticades avui per dirigents del PSOE, PP, Ciutadans i els comuns, alguns dels quals han recordat que Eslovènia va aconseguir la seva independència de Iugoslàvia després d'un breu conflicte bèl·lic el 1991 que va costar diverses desenes de morts.

El secretari d'Organització del PSOE, José Luis Ábalos, ha considerat a Palma que el president de la Generalitat és "un il·luminat" i "un irresponsable" per apel·lar a la via eslovena i ha lamentat que des de Catalunya es facin "crides a la insurrecció, i a sobre amb model".

El també ministre de Foment ha dit que és "tristíssim" abocar a la gent "a una sendera de sofriment" i ha recordat que la via eslovena "no té res a veure amb la situació a Catalunya, potser va ser la que menys morts va aportar".

Ábalos ha insistit que és "indecent" i "terrible" plantejar un terme de secessió "amb vies que no són pròpies, ha exigit a la Generalitat que deixi de proposar "camins intransitables, que juguin amb la convivència de la gent" i ha assegurat que apel·lar a això és una concepció "totalitarista".

La líder de Ciutadans a Catalunya, Inés Arrimadas, ha advertit avui que el president català és un "perill públic" per apel·lar a la via eslovena malgrat la seva "violència" i ha demanat al Govern espanyol que iniciï "el requeriment previ a l'activació del 155".

Arrimadas ha criticat que Torra apel·li "a un conflicte civil amb violència" quan defensa seguir la via eslovena per a la independència, un procés en el qual, ha recordat, "hi va haver desenes de morts".

De la seva banda, el president del PPC, Alejandro Fernández, ha exigit que no es torni a atacar al seu partit per afirmar que "el separatisme busca la balcanització d'Espanya", després de les declaracions de Torra.

En un missatge a través del seu compte de Twitter, Fernández sosté que alertar de la "balcanització" no és "ser radical ni tirar llenya al foc", sinó "assenyalar una evidència".

"La cosa és greu i ara ho veuen. D'acord, però per favor, que no tornin a atacar-nos si denunciem que el separatisme busca la "balcanització" d'Espanya", ha afegit el dirigent popular.

També l'alcaldessa de Barcelona i dirigent de Catalunya en Comú, Ada Colau, ha urgit Torra a rectificar "immediatament" i ha considerat que les seves declaracions constitueixen "una greu irresponsabilitat".

"Com a alcaldessa de Barcelona demano al president Quim Torra i al seu Govern que rectifiquin immediatament", ha escrit Colau en el seu compte de Twitter, a l'hora que ha afegit que "la cohesió social de Catalunya ha d'estar per damunt de les ocurrències i cortines de fum per tapar els problemes del Govern".