Puigdemont reitera que tornaria a Catalunya si el Parlament l'investeix com a president de la Generalitat

L'expresident Carles Puigdemont ha assegurat que si fos investit pel Parlament "tornaria" al Palau de la Generalitat. En una entrevista al programa 'Quatre gats' que TV3 emetrà aquest diumenge, Puigdemont ha reiterat la voluntat de tornar a Catalunya "com a president" i ha recordat que si entra a l'Estat "no podria assistir a la sessió d'investidura" com va passar amb l'exconseller Jordi Turull.

D'altra banda, ha constatat que el discurs del Rei del 3-O de 2017 "és un aval" a la irrupció de Vox. Puigdemont ha apuntat que la "culpa" de l'entrada de la formació al parlament andalús és dels que l'han votat i dels que han "pavimentat l'autopista perquè es pugui trobar normal votar un partit d'extrema dreta".

Amb tot, ha lamentat que juntament amb Vox el nacionalisme espanyol "circula desbocat". Puigdemont ha explicat que estava al cas de la voluntat dels presos d'iniciar una vaga de fam i ha admès que "impacta molt".

L'expresident també ha parlat de la reunió a Waterloo entre diversos partits polítics, inclosa la CUP, i ha recordat que l'èxit d'aquestes trobades depèn també de la discreció. "Ens interessa que puguem seguir tenint una relació. Passen coses molt importants al país, com la vaga de fam, i hi ha un clima polític determinat. Que actors polítics i socials parlem no hauria de sorprendre a ningú", ha sostingut. Així, l'expresident ha fet una crida que hi hagi "molta coordinació" entre els partits.

De l'última etapa com a president, Puigdemont ha reiterat que totes les converses i trobades entre ell i l'expresident del govern espanyol Mariano Rajoy "s'han conegut totes" i que no n'hi va haver "cap" que no es fes pública. Tot i això, ha admès que si que hi va haver contactes entre governs. "No vaig prendre la decisió del 10 d'octubre (de suspendre la declaració d'independència) per a res", ha argumentat. "Espanya té molta responsabilitat al respecte i no vol parlar", ha criticat.