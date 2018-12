Els CDRs aixequen les barreres a diversos peatges en l´operació tornada

Els CDRs van obrir diversos peatges en plena operació tornada del pont de la Puríssima. En concret, membres dels col·lectius independentistes van aixecar les barreres a l'AP-7, a l'Hospitalet de l'Infant, a Girona Sud, a Martorell i a la Roca del Vallès, i a l'AP-2 a les Borges Blanques i a l'Albi, segons va confirmar el Servei Català de Trànsit. Un grup de manifestants van deixar passar sense pagar els vehicles durant uns instants al peatge de Soses de l'AP-2, però es van retirar i la situació es va normalitzar. A més, cap a un quart de vuit del vespre els manifestans van actuar també al peatge de Girona Sud. A més, els CDR van anunciar a les xarxes socials que també havien aixecat les barreres a diversos trams de la C-16, a Manresa, a Les Fonts i als Túnels de Vallvidrera. Fonts del Servei Català de Trànsit van desmentir que s'hagués produït cap acció en aquest últim punt.

En un missatge als seus comptes oficials, els CDRs van alertar que, amb aquestes accions, tenien la intenció de «tombar l'Ibex 35», en referència a l'índex borsari de referència a Espanya. Els independentistes van considerar que «les autopistes catalanes estan més que amortitzades» i que «els peatges només serveixen per pagar els vicis d'Abertis i de l'Ibex 35». Uns missatges que van acompanyar amb les etiquetes «40 anys de vergonya» i «Obrim les barreres del règim». «En plena operació tornada, milers de vehicles circulen lliurement per unes carreteres que fa anys que han estat amortitzades. Ni un euro més a #ibex35, financer de l'opressió contra el poble català», van assegurar des del compte oficial del CDR de Tarragona, que van ser els primers a obrir les barreres del peatge de l'Hospitalet de l'Infant.

Els manifestants portaven estelades i armilles grogues. La protesta coincideix també amb el quart cap de setmana de mobilitzacions dels «Armilles Grogues» a França, que, entre altres incidents, van tallar diverses carreteres a territori nord-català i francès. A més, l'acció arriba després que un grup d'independentistes tallessin dissabte l'AP-7 a l'altura de l'Ampolla durant més de quinze hores.anys. Doncs, com a proposta de sortida, si una paga es va retornar en quatre anys, dos en vuit», va argumentar Puigneró. Com a resposta, els sindicats UGT i CCOO. de Catalunya i el IAC van trencar les negociacions i van convocar vaga. Enfront de la convocatòria, el Govern va oferir en una reunió per fixar els serveis mínims amb l'objectiu de «millorar la proposta inicial» i els representants sindicals ho van valorar positivament però els va semblar insuficient.