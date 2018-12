Un cofundador de Terra Lliure crida a ocupar el Parlament i proclamar la República

Un dels cofundadors de Terra Lliure Fredi Bentanachs ha avalat que l'independentisme faci accions com ocupar el Parlament només si ho "marca tot un poble" amb un objectiu clar i ha rebutjat accions violentes puntuals.

Ho ha dit en un vídeo difós per les xarxes socials, en el qual rebutja les accions dels CDR dels darrers dies que han provocat incidents amb els Mossos d'Esquadra.

Bentanachs ha sostingut que aquest tipus d'accions, com llançar tanques o cremar contenidors, "banalitza i converteix els independentistes en grups radicals que s'enfronten als Mossos".

Per això, argumenta que, si cal fer alguna acció violenta, "la farà el poble", i posa l'exemple d'una ocupació del Parlament.

"Amb accions violentes, que no s'han de fer, s'ha de tenir un objectiu clar. La violència la marca el poble i quan la marca tot un poble ja no són disturbis, és un fet revolucionari. Una presa del Parlament és un acte revolucionari", ha reivindicat.

Consell de ministres

En el vídeo, insisteix que la seva trucada a no cometre actes violents no significa que renunciï a res: "Si s'ha d'entrar al Parlament s'hi entra. Si s'ha d'ocupar el Parlament, s'ocupa. Però no entrar a enganxar un adhesiu i marxar corrents".

Així, demana que el 21 de desembre, amb motiu de la reunió del Consell de Ministres a Barcelona, les accions reivindicatives s'organitzin com va passar el 3 d'octubre de l'any passat: "Convertim-ho en l'aixecament de la República catalana. Sortim al carrer amb l'esperit revolucionari del 3-O. Radicalment pacífics".