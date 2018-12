Ábalos qüestiona la reunió del Consell de Ministres a Barcelona i la Moncloa el corregeix

El ministre de Foment i número 3 del PSOE, José Luis Ábalos, ha posat en dubte que el Consell de Ministres se celebri el pròxim 21 de desembre a Barcelona tal com estava anunciat. En el marc d'un esmorzar organitzat pel diari 'El economista', Ábalos ha considerat que s'ha de valorar si aquesta reunió del Consell de Ministres suposa un resultat positiu.

"Si no ho acabem d'aconseguir, tampoc acabo d'entendre un entossudiment", ha defensat. Pocs minuts després fonts de la Moncloa han desmentit Ábalos assegurant que el Consell de Ministres es reunirà a Barcelona el 21 de desembre i que no hi ha dubtes sobre això.

Les paraules d'Ábalos coincideixen amb un increment de les crides a la mobilització de sectors de l'independentisme per intentar boicotejar la celebració del Consell de Ministres a Barcelona, convocant des d'actes de protesta en infraestructures clau, a una aturada de país o a una vaga general parcial.