Buch torna a rectificar i ara descarta fer canvis als Mossos tot i l'ultimàtum de Torra

El conseller d'Interior, Miquel Buch, va anunciar ahir a la cúpula dels Mossos d'Esquadra que per ara no hi haurà canvis en l'estructura del cos, malgrat l'ultimàtum del president Quim Torra després de les càrregues contra grups que intentaven boicotejar actes de Vox, en un dispositiu que ara veu correcte.

Buch es va reunir al complex central dels Mossos d'Esquadra a Egara, Sabadell, amb la cúpula de la policia catalana, en una trobada en què va fer autocrítica per la crisi política oberta després de les queixes de Torra per les càrregues del passat dia de la Constitució contra els grups que intentaven impedir actes de Vox a Girona i Terrassa (Vallès Occidental), van informar a Efe fonts coneixedores de la trobada.



Demana disculpes

A la reunió, Buch va mostrar la seva confiança en la labor policial, va insistir en la necessitat d'aïllar els Mossos d'Esquadra de qualsevol debat partidista i ha reconegut que, després d'una anàlisi més profunda, els dispositius que van desembocar en les càrregues de Girona i Terrassa van ser globalment correctes, segons les fonts.

El conseller es va esforçar a la reunió amb la cúpula dels Mossos, convocada per abordar la crisi provocada per l'ultimàtum de Torra, a mostrar el seu suport a la labor policial i la seva plena confiança en el funcionament de la institució i va demanar disculpes si aquest episodi ha creat malestar al cos, segons les fonts.

El Govern espanyol adoptarà mesures perquè no es tornin a produir els talls i obertures de peatges d'autopistes a Catalunya com els perpetrats aquest cap de setmana pels Comitès de Defensa de la República (CDR), davant la passivitat dels Mossos, que no van rebre ordres per actuar. Així ho va anunciar ahir la vicepresidenta del Govern Carmen Calvo, que va titllar d'«inadmissible» aquests fets. Per la seva banda, Ciutadans va reclamar la compareixença del ministre d'Interior pels talls del dissabte, i el PP va exigir l'aplicació de l'article 155.