El Govern replica que els Mossos van actuar amb els CDR igual que durant el 155

El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha mostrat avui el seu suport als Mossos d'Esquadra i ha assegurat que el cap de setmana passat van garantir la seguretat i la mobilitat en una actuació proporcionada davant els talls d'autopistes per part dels autodenominats Comitès de Defensa de la República (CDR).

Segons han informat a Efe fonts de la conselleria, el responsable del departament ha llançat un missatge de suport a la policia catalana, després que la Fiscalia Superior de Catalunya ha obert una investigació al cos per no haver intervingut per desallotjar els CDR que van tallar durant quinze hores l'autopista i van aixecar barreres de peatges durant el passat pont de la Puríssima.

Segons la Fiscalia, si es confirmés l'"absència de comminació" per part dels agents per dissuadir els CDR de la seva conducta o la "lenitat a exigir el restabliment de l'ordre i la restitució del dret dels ciutadans afectats", l'actuació dels Mossos podria "donar lloc a responsabilitat", pel que ordena l'obertura de diligències d'investigació.

Davant l'obertura d'aquestes diligències, Buch ha transmès avui als Mossos el seu suport per l'actuació policial del cos durant el passat pont, ja que van garantir la seguretat i la mobilitat en una intervenció proporcionada, segons les fonts.

El missatge de suport del conseller es produeix després que ahir es va reunir amb la cúpula dels Mossos per disculpar-se per les crítiques que tant ell com el president de la Generalitat, Quim Torra, havien efectuat sobre les càrregues de la policia catalana contra grups que el Dia de la Constitució intentaven boicotejar sengles actes de Vox a Girona (Gironès) i Terrassa (Vallès Occidental).

A la reunió d'ahir, Buch va intentar fer pinya amb els Mossos, va garantir el suport del departament al cos policial i es va comprometre a aïllar la policia catalana del debat polític.

El Fiscal Superior de Catalunya, Francisco Bañeres, ha donat avui deu dies al comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, perquè li remeti un informe detallant les actuacions practicades per la policia catalana durant els talls d'autopista i l'aixecament de peatges per part dels CDR.

"Es té constància que, tant en un com en un altre episodi, van comparèixer dotacions dels Mossos d'Esquadra, ressaltant-se -en les diferents notícies que es van fer eco dels dos incidents-, que el comportament de les unitats destacades no es va orientar a dissuadir els concentrats de la seva conducta", ressalta l'escrit del ministeri públic.

Segons el Fiscal Superior, de les informacions recollides es constata també que els Mossos no van utilitzar davant els CDR, "d'haver estat necessari", la força "imprescindible i proporcional per restablir l'ordre jurídic davant una actuació il·legal", donant lloc amb això "a una permanència injustificada" i lesionant els drets de la "multitud d'usuaris de l'autopista" i de les concessionàries.