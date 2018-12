Vox pressiona Sánchez perquè la Fiscalia es querelli contra Torra per rebel·lió i demani la seva detenció

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha pressionat el govern espanyol perquè insti la Fiscalia General de l'Estat a presentar una querella per rebel·lió contra el president, Quim Torra, i demani que se'l detingui i entri a la presó. Abascal ha comparegut davant el Tribunal Suprem per presentar la querella anunciada diumenge contra Torra per conspiració a la rebel·lió per proposar la via eslovena. Com a mesura cautelar, la formació d'ultradreta demana la seva detenció immediata i la presó preventiva. Segons Abascal, les mesures fins ara anunciades pel govern espanyol són insuficients i alerta que si Sánchez no pren mesures més contundents també es querellaran contra ell per "deixadesa de funcions". Vox proposa, entre d'altres, aplicar l'estat d'alarma i d'excepció.