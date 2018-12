Detenen 39 persones en una gran operació contra el tràfic de drogues

Els Mossos d'Esquadra van detenir 39 persones a la macroperació contra el narcotràfic a Barcelona i la seva àrea metropolitana. La sotscap de la Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos, la intendent Marta Fernández, va explicar que l'operació suposa un «cop important al tràfic i a la distribució de drogues a l'àrea metropolitana de Barcelona».

Va detallar que la macroperació està tutelada pel Jutjat d'Instrucció 5 de Barcelona i que la investigació, sota secret de sumari, va començar fa nou mesos a Sant Adrià de Besòs i al districte barceloní de Sant Martí. El dispositiu d'ahir -anomenat Popeye- es va iniciar a dos quarts de sis del matí amb la participació de més de 600 agents de la policia catalana a Barcelona i rodalies.

A més dels 39 arrestos, els agents van fer 37 entrades a diferents domicilis de deu municipis, entre ells Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Sant Adrià de Besòs i Granollers. Els agents volen desarticular diversos punts de venda de droga i en el dispositiu -que segueix obert- també hi va treballar un helicòpter dels Mossos. La majoria d'escorcolls es van concentrar a l'Hospitalet i també van escorcollar un immoble de Barcelona, al barri del Besòs.

En un altre ordre de coses, els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 5 de desembre a Cornellà de Llobregat un veí del municipi de 25 anys per traficar amb drogues a l'associació cannàbica de la qual era el responsable. La investigació es va posar en marxa a finals del mes d'agost quan els agents van tenir coneixement a través de la denúncia de la mare d'una persona amb discapacitat que a l'associació estarien venent i deixant consumir substàncies estupefaents no autoritzades. El dia de la detenció, agents dels Mossos, amb la col·laboració de la Guàrdia Urbana de Cornellà, van realitzar una inspecció administrativa a l'establiment, on van intervenir més de 650 grams d'haixix en 400 dosis individuals.