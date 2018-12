El govern espanyol celebrarà el Consell de Ministres a la Casa Llotja de Mar

El govern espanyol celebrarà el Consell de Ministres del pròxim 21 de desembre a la Casa Llotja de Mar de Barcelona, seu actual de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació. Així ho ha anunciat aquest matí de dimecres La Moncloa, que ha destacat que es tracta d'un dels edificis més emblemàtics i representatius de l'economia i la cultura de Barcelona. L'anunci arriba després que La Moncloa hagués d'aclarir unes manifestacions del ministre de Foment, José Luis Ábalos, que aquest dimarts va posar en dubte la celebració del Consell de Ministres a Barcelona en vista de la resposta que el suposat gest ha obtingut per part de la Generalitat i en previsió de protestes.

Ábalos va apuntar que si el seu executiu no acabava d'aconseguir bona sintonia per a la celebració d'aquest Consell de Ministres "tampoc acabo d'entendre un entossudiment". Minuts després La Moncloa va fer públic un comunicat on assegurava que "per descomptat" se celebraria a Barcelona.

La Casa Llotja de Mar era una de la vintena de possibilitats de què disposava l'executiu espanyol per a la celebració del Consell de Ministres de Barcelona. La Moncloa buscava un espai ampli on poder fer també la roda de premsa posterior i que garanteixi la viabilitat de la reunió davant de possibles protestes.

L'executiu espanyol prepara un dispositiu policial especial en ocasió d'aquesta reunió que s'acabarà de dissenyar en una reunió que els comandaments dels Cossos Forces de Seguretat de l'Estat han de fer amb els Mossos i la Guàrdia Urbana. Aquest dimarts, i malgrat les informacions que apuntaven que es traslladarien 400 agents, el Ministeri de l'Interior apuntava que el dispositiu "encara no està tancat".