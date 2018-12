El Govern facilitarà que els funcionaris puguin treballar el 12-O i el 6-D

El conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró, ha assegurat aquest dimarts que el Govern de la Generalitat "posarà tots els mecanismes" perquè els funcionaris que ho vulguin puguin treballar el 12 d'octubre i el 6 de desembre, festius estatals pel Dia de la Hispanitat i pel Dia de la Constitució, respectivament.

Puigneró ha justificat la decisió ja que segons ell "molts" funcionaris han decidit que "no hi ha res a celebrar" en aquestes dues dates. Durant la sessió de control al Govern al Parlament, el conseller també ha celebrat d'haver arribat a un acord amb els sindicats, pel qual el retorn de les pagues extres del 2013 i 2014 s'haurà liquidat el 2022, i no el 2026, com inicialment havia anunciat el Govern.