Sánchez avisa Torra que si es vulnera la Constitució respondrà de forma "ferma i contundent"

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha comparat aquest dimecres l'independentisme amb el Brexit assegurant que tots dos són moviments contraris al projecte europeu, i ha advertit que donarà una resposta "ferma però serena", i "proporcional però contundent" a qualsevol "nova vulneració de l'ordre constitucional i estatutari" per part de la Generalitat o el Parlament. Durant la seva compareixença al Congrés per exposar la seva estratègia a Catalunya, ha criticat durament la suposada "deixadesa de funcions" per part dels Mossos davant els CDR i ha advertit que si persisteix l'Estat enviarà "un nombre suficient" de membres de les Forces de Seguretat de l'Estat per "garantir la seguretat" a Catalunya. També ha criticat les manifestacions del president de la Generalitat sobre la via eslovena per assolir la independència, unes afirmacions que denoten "desconeixement de la història i una manipulació inacceptable" fruit de la "desesperació de qui no té cap altre argument que la mentida per sostenir les seves posicions polítiques".







Pedro Sánchez dice que la respuesta del Gobierno a todo lo que se "sitúe fuera de la Constitución" en Cataluña será "firme, pero serena, proporcional y contundente" https://t.co/p3BJHmKLNY pic.twitter.com/GySzoevRZO — Europa Press (@europapress) 12 de diciembre de 2018

Pablo Casado pide a Sánchez que aplique "de una vez por todas el 155 para acabar con este golpe de estado impune" del que el Gobierno "es responsable por inacción" https://t.co/OO3pCGu934 pic.twitter.com/pnsAqb5THn — Europa Press (@europapress) 12 de diciembre de 2018

Pablo Iglesias dice que "ningún independentista" quiere la vía eslovena que ha dicho Torra: "Se le ha calentado la boca. En política nadie está libre de que se nos caliente. Quiere demostrar que es más radical que los que le critican" https://t.co/IP5vdmJdh3 pic.twitter.com/fchBrKtfvE — Europa Press (@europapress) 12 de diciembre de 2018

Per la seva part, el president del PP, Pablo Casado, ha demanat que es torni a aplicar l'article 155 de la ConstitucióDes de Podem, Pablo Iglesias ha assegurat que "cap independentista" vol la via eslovena que proposa Torra: "Se li ha escalfat la boca... ha volgut demostrar que és més radical que els que el critiquen"