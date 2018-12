Torra demana a Sánchez que torni a la política i l'acusa de seguir les tesis de la dreta

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha demanat al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que torni a la política i al diàleg i li ha retret que quan s'esperava que arribés la política a Catalunya, potser el que venen són més policies. En el marc de la sessió de control al ple del Parlament i gairebé simultàniament a la compareixença del president Sánchez al Congrés per parlar sobre Catalunya, Torra ha lamentat que el cap de l'executiu espanyol ja no parli de diàleg i ha preguntat què ha fet per fer efectiu el diàleg.

Segons Torra, Sánchez està seguint les tesis de la dreta. Per la seva banda, el líder del PSC, Miquel Iceta, ha preguntat al president de la Generalitat si està disposat a exercir les seves funcions respectant la Constitució i l'Estatut. Torra li ha replicat que només deu lleialtat al Parlament.

Torra ha lamentat que la situació sigui la mateixa que quan Pedro Sánchez va ser investit amb els vots dels independentistes. I ha defensat que a Catalunya no hi ha un problema de convivència, sinó de democràcia i justícia. En aquest context, ha defensat que el poble català es mereix una oportunitat per una "sortida en pau" i ha apel·lat a la valentia i al coratge.