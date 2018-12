Buch assegura que Interior ha invertit 5,3 milions d'euros en recursos per als Bombers, aquesta legislatura

El conseller d'Interior Miquel Buch ha assegurat que s'han invertit 5,3 milions d'euros en recursos per al cos de bombers durant aquesta legislatura. En el marc del Ple del Parlament, Buch també ha assenyalat que es preveu la compra de nous equipaments per al cos, en especial vestuari i material d'excarceració de vehicles, i ha avançat que en els nous pressupostos s'hi contemplarà un increment en la plantilla de 250 nous efectius per any. De la mateixa manera, el conseller també ha avançat que té previstes inversions en els Mossos en matèria antiterrorista, en mitjans aeris, tecnologia i en renovació de material, encara que no ha detallat les partides exactes.

En el marc de la resposta a una interpel·lació per part del PSC-Units, Buch ha reconegut que la situació en Mossos i Bombers és "extremadament complicada" i ha defensat la seva actuació per millorar-la. En aquest sentit, el conseller ha posat en valor la despesa de 5,3 milions d'euros en el cos de Bombers en equipaments com equips d'excarceració de vehicles, equipament de rescat urbà i salvament aquàtic, mànegues o manteniment d'edificis.

De la mateixa manera, Buch també ha avançat que té prevista una inversió de 10 milions d'euros en vestuari, la compra de 92 vehicles nous, 500 ampolles d'aire i 125 càmeres tèrmiques, entre altres mesures com la millora d'infraestructures i parcs.

Pel que fa al cos policial, el departament preveu invertir en recursos per a la lluita antiterrorista, mitjans aeris, tecnologia i renovació de material, tot i que Buch ha reconegut que "encara no pot detallar" les partides exactes.



Buch emplaça el PSC-Units a aprovar els pressupostos



En el context de la interpel·lació al conseller, el PSC ha retret a Buch la falta de recursos i l'ha acusat de "posar en risc" els treballadors públics de la seguretat. "Actuï si no vol ser el responsable del desmantellament 'de facto' d'aquest servei", ha etzibat Carles Castillo, diputat del PSC-Units.

Al seu torn, Buch ha assegurat que "està treballant per solucionar la situació" i ha emplaçat als socialistes a "deixar de lamentar-se i criticar" i a ser "valents" i aprovar els pressupostos. "Si realment estan preocupats per les condicions del cos de Mossos i Bombers, vull veure com voten els pressupostos", ha replicat Buch. En aquest sentit, Buch ha emplaçat el PSC a "anar de la mà i treballar conjuntament", però ha advertit que amb els pressupostos prorrogats del 2017 "és molt complicat" tirar endavant les millores per als cossos.