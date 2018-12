Els jesuïtes catalans investigaran abusos sexuals als seus centres des dels 60

La Companyia de Jesús i Jesuïtes Educació han posat en marxa una "investigació més sistemàtica" dels possibles casos d'abusos a menors i conductes impròpies als seus centres educatius, i s'han remuntat fins als anys 60, han informat aquest dimecres en un comunicat.

Un professor d'una escola de l'orde a Barcelona va ser traslladat a Bolívia després de ser condemnat als anys 90 a dos anys de presó per abusar d'una menor, al cap de dos mesos de la sentència, perquè no va haver d'ingressar a la presó perquè no tenia antecedents, segons va publicar el dilluns el diari 'El País'.

Els jesuïtes han assegurat que són conscients que hi ha una "assignatura pendent" amb la investigació del passat, i que la recerca d'informació sobre algun cas ja conegut mostra que es necessita sistematitzar la informació que pugui haver-hi per assegurar una memòria honesta i fidel del passat i respondre a les possibles víctimes.

Han assegurat que informaran dels resultats de la investigació sempre respectant la voluntat de les víctimes i el dret a la presumpció d'innocència de les persones, assenyala el comunicat signat pel delegat del provincial Jesuïtes a Catalunya, Llorenç Puig, i el director general de Jesuïtes Educació, Enric Masllorens.

Han remarcat que en ocasions la gestió d'aquests casos ha pogut ser deficient o les mesures preses, incompletes, per la qual cosa demanen "perdó" a les víctimes i a les seves famílies, ha lamentat no haver estat sempre a l'altura de la confiança dipositada als centres i ha manifestat la voluntat de posar llum als casos que requereixen encara clarificació.

Han subratllat la seva voluntat d'acompanyar totes les víctimes i persones que s'hagin vist afectades, i han recordat que tenen la seva disposició el correu escoltar@jfe.edu perquè facin arribar qualsevol informació o inquietud sobre aquesta qüestió.

TOLERÀNCIA ZERO

Han considerat que són conscients de la necessitat d'un treball explícit per generar una cultura de protecció cap als menors i les persones vulnerables a les seves institucions: "La tolerància zero davant dels abusos, promoguda des de moltes instàncies de la societat i de l'Església durant els darrers temps, és inqüestionable per a nosaltres".

Els jesuïtes han assegurat que des del 2008 duen a terme diversos programes de formació i prevenció per a totes les seves comunitats educatives, ofereix tallers per a famílies i alumnes amb la Fundació Vicki Bernadet i els seus centres es regeixen pel protocol que estableix la Conselleria d'Ensenyament de la Generalitat i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya.