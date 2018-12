Òmnium convoca un «Consell Popular de Ministres» per al 21 de desembre

Òmnium ha convocat un 'Consell Popular de Ministres' per al 21 de desembre coincidint amb la reunió del Consell de Ministres del govern de Pedro Sánchez a Barcelona. L'acte polític se celebrarà a les 11h a Barcelona, en un lloc encara per determinar i comptarà amb la participació de diverses entitats de la societat civil de l'àmbit dels drets humans, de la cultura i l'educació. L'entitat fa una crida a "protestar de forma pacífica i determinada" per la presència del govern espanyol a la capital catalana i a "fer sentir la veu al carrer". El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha apel·lat a la "serenor i la intel·ligència" davant la reunió del Consell de Ministres, que considera una "decisió unilateral emmarcada en l'espiral provocadora de l'Estat per argumentar l'aplicació d'un nou 155".

A través d'un mail dirigit als socis d'Òmnium, Cuixart, que fa més d'un any que està en presó preventiva, ha demanat que davant la situació actual, en que també "s'alcen veus que demanen il·legalitzacions de partits polítics sobiranistes", es mantingui "tant la determinació com la serenor, tant el coratge com la intel·ligència".

"No caiguem en cap parany i sapiguem respondre amb l'ambició insubornable dels qui ens sentim deslliurats de cap por. Sabem que som davant un Estat que, amb violència policial i persecució penal, rebutja la via democràtica al dret a l'autodeterminació", ha argumentat.