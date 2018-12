El PNB adverteix que si el Consell de Ministres es reuneix a Barcelona «com a primer gest de la reconquesta», seria «un error»

l president del PNB, Andoni Ortuzar, ha advertit avui que si el Consell de Ministres es reuneix a Barcelona "com a primer gest de la reconquesta", seria "un error".

No obstant això, si el Govern acudeix a Catalunya "a portar un missatge de reconciliació i fer un gest de normalitat", per anunciar allà a més mesures que "siguin favorables" als ciutadans catalans, "seria bo", ha opinat en una entrevista a Ràdio Euskadi.

Segons el parer de Ortuzar, aquesta segona opció "seria una bona oportunitat perquè les institucions espanyoles i estatals es tornin a relegitimar" a Catalunya "després de 15 anys en què des de Madrid només reben bufetades".

Segons ha opinat, "no va ser afortunat" que el president de la Generalitat, Quim Torra, cités la via eslovena, "on hi va haver una confrontació i la pèrdua de vides humanes" però, ha dit, "aquí el problema és que catalans i bascos mai encertem", "ni quan citem la via escocesa, ni la canadenca". "No val res del que plantegem" respecte a un altre model territorial, ha sentenciat.

Sobre la possibilitat de renovar per tercera ocasió la seva presidència en el partit amb Iñigo Urkullu com a candidat a lehendakari, Ortuzar s'ha mostrat partidari de la renovació i d'aprofitar que el partit "està sa, viu i fort" per afrontar aquest canvi.