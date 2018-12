Puigdemont creu que el consell de ministres del 21-D és una "provocació clara" però crida a la calma

L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha qualificat de "provocació clara" la reunió del consell de ministres prevista pel 21 de desembre a Barcelona i considera que "és normal" que l'independentisme surti al carrer per mostrar el seu rebuig. Tanmateix, Puigdemont ha cridat a "resistir les provocacions" a l'hora de protestar: "Tenim maneres molt enginyoses, imaginatives, sempre pacífiques, civilitzades i democràtiques d'expressar el nostre dret a la protesta", ha assegurat. Tanmateix, Puigdemont també creu que la visita de l'executiu de Pedro Sánchez a Barcelona és una "oportunitat" perquè els dos governs celebrin una cimera.

En declaracions des de Londres, on s'ha reunit amb el diputat Andrew Rosindell al Palau de Westminster, Puigdemont ha assegurat que hi ha "moltes ganes de construir un relat que no és el del moviment independentista", en referència als que alerten dels incidents que es podrien produir el a Barcelona el dia del consell de ministres. "Durant set anys hem movilitzat milions de persones sense un sol incident, o sigui que no hem de demostrar res".

El líder de Junts per Catalunya creu que l'independentisme ja va resistir altres provocacions aquest estiu passat, quan "comandaments terroristes treien llaços grocs". S'ha referit a aquests grups com a "gent encaputxada que actuava de nit, amb armes blanques, organitzada i que fustigava la gent".

En resposta a la petició del president espanyol als partits independentistes perquè presentin una proposta que aglutini el 75% dels catalans, Puigdemont s'ha referit a l'Estatut i a la sentència del Tribunal Constitucional: "120 de 135 diputats van votar a favor. Va tenir un suport del 80% en un referèndum. Es va votar al parlament espanyol. I no va servir de res". Puigdemont també ha reptat Sánchez a que sigui ell el que presenti una proposta que aglutini tres quartes parts de la societat catalana: "Te la constitució un suport del 75% dels catalans? I el sentiment de pertinença a l'estat espanyol?"

Puigdemont també s'ha referit a la polèmica sobre la via eslovena per aconseguir la independència, invocada pel president Torra en el seu viatge al país balcànic de la setmana passada. "Vaig estar a Eslovènia setmanes després de la independència, i vaig veure un poble pacífic, compromès democràticament, i injustament agredit per l'exèrcit iuguslau". L'expresident ha afegit que "un poble que va aconseguir la independència de manera pacífica i democràtica és un exemple per a tothom".

Puigdemont ha dit que "el que no és un exemple és la via sèrbia", i ha assegurat que quan l'estat espanyol "condemna la via eslovena de manera injusta i indocumentada el que ens està dient és que la seva és la via iuguslava".