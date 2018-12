El TC avala la decisió del Suprem de suspendre de funcions els diputats empresonats

El ple del Tribunal Constitucional (TC) ha avalat, per unanimitat, mantenir la suspensió dels diputats empresonats Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull: La mesura la va dictar el Suprem al juliol. El ple ha desestimant un recurs d'empara presentat per un grup de particulars, encapçalat per l'escriptor Jaume Cabré. El TC argumenta que la suspensió de funcions està recollida en l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal i que l'ús que n'ha fet el jutge instructor del Tribunal Suprem Pablo Llarena "gaudeix de presumpció de legitimitat". Aquesta suspensió de funcions és temporal i es manté mentre estiguin en presó provisional. Per tant, el TC argumenta que haurà de ser el Suprem en la seva sentència qui dicti si, finalment, se'ls ha de mantenir fora de la política i inhabilitar-los.