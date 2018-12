Universitats per la República crida a aturar les classes el 21 de desembre per «aturar» el Consell de Ministres

Universitats per la República crida a aturar les classes el 21 de desembre per "aturar" la reunió del Consell de Ministres, que està previst que tingui lloc a la Llotja de Mar. La plataforma convoca una aturada estudiantil entre les 10 i les 14 hores sota el lema "El Consell de Ministres arriba, aturem les classes". La portaveu, Núria Nieto, ha titllat la celebració d'aquesta reunió de "clara provocació". "Cal mostrar rebuig a aquells que amenacen amb tornar a aplicar el 155 i no respecte el dret a l'autodeterminació", ha defensat Nieto. Els CDR, per la seva part, ja han convocat a primera hora del matí del proper divendres a la Llotja de Mar.

Núria Marín, una altra de les portaveus d'Universitats per la República, ha remarcat que "hi ha més de 2.000 represaliats, entre els quals professors universitaris i estudiants". Al seu parer, cal aturar aquest consell i "demostrar un cop més que els estudiants som l'avantguarda de la lluita per garantir els drets civils i polítics".